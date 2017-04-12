Итоги работы за 3 месяца обсудили в МВД
12 апреля 2017, 15:47
Были заслушаны отчеты руководителей ряда территориальных департаментов внутренних дел и местной полиции.
В МВД на коллегии под председательством Министра внутренних дел Калмуханбета Касымова рассмотрены итоги оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел за январь-март 2017 года, а так же местной полиции по обеспечению правопорядка, общественной безопасности и профилактике правонарушений, сообщает Zakon.kz.
В мероприятии приняли участие руководящий состав центрального аппарата министерства, региональных департаментов внутренних дел, начальников местной полиции областей, городов Астаны и Алматы.
Были заслушаны отчеты руководителей ряда территориальных департаментов внутренних дел и местной полиции.
«Коллегией министерства определены приоритетные направления на ближайший период, в числе которых особое внимание обращено на обеспечение правопорядка и общественной безопасности во время подготовки и проведения Международной выставки ЭКСПО-2017 наряду с такими задачами как повышение результативности оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности по защите конституционных прав и свобод человека, обеспечение эффективной профилактики правонарушений, укрепление дисциплины и законности в органах внутренних дел», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По итогам заседания Коллегии МВД руководителям служб центрального аппарата министерства и территориальных департаментов даны конкретные поручения по рассматриваемым вопросам.
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