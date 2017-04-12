Назарбаеву доложили о разработке "Киберщита Казахстана"

Нурсултан Назарбаев встретился с министром оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбутом Атамкуловым , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





В ходе встречи главе государства было доложено о текущей деятельности министерства, формировании государственного оборонного заказа, проводимой работе в сфере информационной безопасности и планах по дальнейшему развитию отрасли.





Нурсултан Назарбаев обратил внимание на вопросы качественной реализации поставленных перед ведомством задач по повышению уровня и технологической модернизации оборонной промышленности.





Б.Атамкулов проинформировал президента о процессе совершенствования существующего алгоритма формирования государственного оборонного заказа, а также разработке концепции «Киберщит Казахстана».





Кроме того, министр оборонной и аэрокосмической промышленности уведомил главу государства о завершении в текущем году строительства уникального предприятия – сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в Астане. Казахстанские специалисты при создании спутников будут задействованы в полном цикле работ - от проектирования до сборки и проведения испытаний.





По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений.









Фото: akorda.kz