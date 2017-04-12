Назарбаеву доложили о разработке "Киберщита Казахстана"
12 апреля 2017, 15:53
Глава государства дал ряд поручений Бейбуту Атамкулову.
Нурсултан Назарбаев встретился с министром оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбутом Атамкуловым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи главе государства было доложено о текущей деятельности министерства, формировании государственного оборонного заказа, проводимой работе в сфере информационной безопасности и планах по дальнейшему развитию отрасли.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание на вопросы качественной реализации поставленных перед ведомством задач по повышению уровня и технологической модернизации оборонной промышленности.
Б.Атамкулов проинформировал президента о процессе совершенствования существующего алгоритма формирования государственного оборонного заказа, а также разработке концепции «Киберщит Казахстана».
Кроме того, министр оборонной и аэрокосмической промышленности уведомил главу государства о завершении в текущем году строительства уникального предприятия – сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в Астане. Казахстанские специалисты при создании спутников будут задействованы в полном цикле работ - от проектирования до сборки и проведения испытаний.
По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений.
Фото: akorda.kz
Видео предоставлено Телерадиокомплексом Президента РК
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853412-d143b68c9d367578313db822f6dfb76f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...