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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 311,93, RUBKZT_TOD = 5,4969, CNYKZT_TOМ = 45,2400, USDKZT_0_001 = +9,5750 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,5012 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами  EURKZT_SPT, EURUSD_SPT и EURKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились  в связи с выходными днями 14 апреля (Страстная пятница) и 17 апреля  (Второй день Пасхи) в Германии и Великобритании. 

 

По результатам торгов на спот-рынке: 

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге    (USDKZT_TOD) составил 311,93 тенге за доллар США при объеме    торгов 55 700 тыс. долларов США; 

- по доллару США с расчетами Т+1 и Т+2 сделок заключено не было, на    и момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали; 

- по евро с расчетами T+0 и T+1 в тенге и долларах США сделок    заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой    системе KASE отсутствовали; 

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге    (RUBKZT_TOD) составил 5,4969 тенге за рубль при объеме торгов    28 000 тыс. рублей. 

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок    заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой    системе KASE отсутствовали; 

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге    (CNYKZT_TOM) составил 45,2400 тенге за юань, объем торгов - 250    тыс. юаней. 

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной  сессий составил 311,76 тенге за доллар (+0,39), суммарный объем  торгов - 115 950 тыс. USD (+59 300 тыс.). 

 

На рынке операций валютного свопа: 

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила    +9,5750 % годовых при объеме торгов 4 000 тыс. USD; 

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила    +9,5012 % годовых при объеме торгов 1 211 500 тыс. USD; 

- по EURKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия    сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. 

В торгах приняли участие 22 банка.    

12 апреля 2017, 15:58
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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