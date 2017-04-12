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На востоке Индонезии диспетчеры потеряли связь с самолетом

12 апреля 2017, 16:06

Операция по его поиску уже началась.

Авиадиспетчеры потеряли связь с небольшим пассажирским самолетом в провинции Папуа в восточной части Индонезии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщил представитель министерства транспорта страны, на борту самолета было несколько пассажиров. Операция по его поиску уже началась.

Издание Jakarta Globe уточняет, что с экранов радаров пропал самолет Cessna 208 Caravan, принадлежащий авиалиниям Spirit Avia Sentosa. Он вылетел из провинции Папуа в направлении округа Пегунунган Бинтан (Pegunungan Bintang).

Сообщается, что авиадиспетчеры в аэропорту округа приняли сигнал бедствия от пилота самолета примерно через полчаса после запланированного времени прилета. Точное число находившихся на борту людей пока неизвестно.

Фото: АиФ

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