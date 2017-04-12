В Гонконге работник отеля нашел тайник с поддельными купюрами на 2 млн евро
12 апреля 2017, 16:12
Качество фальшивых денег достаточно высокое.
Работник одного из отелей Гонконга обнаружил тайник, в котором хранились поддельные купюры на общую сумму два миллиона евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.
Фальшивые банкноты нашли в подвесном потолке в гостинице Intercontinental Grand Stanford. В двух сумках лежали четыре тысячи купюр номиналом 500 евро.
Как рассказал газете источник в полиции, качество фальшивых денег достаточно высокое. Пока никаких арестов вслед за находкой не последовало. Идет расследование.
Фото: Газета Труд
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