Назарбаеву доложили о разработке «Киберщита Казахстана»
Нурсултан Назарбаев встретился с министром оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбутом Атамкуловым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи главе государства было доложено о текущей деятельности министерства, формировании государственного оборонного заказа, проводимой работе в сфере информационной безопасности и планах по дальнейшему развитию отрасли.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание на вопросы качественной реализации поставленных перед ведомством задач по повышению уровня и технологической модернизации оборонной промышленности.
Б.Атамкулов проинформировал президента о процессе совершенствования существующего алгоритма формирования государственного оборонного заказа, а также разработке концепции «Киберщит Казахстана».
Кроме того, министр оборонной и аэрокосмической промышленности уведомил главу государства о завершении в текущем году строительства уникального предприятия - сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в Астане. Казахстанские специалисты при создании спутников будут задействованы в полном цикле работ - от проектирования до сборки и проведения испытаний.
По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.