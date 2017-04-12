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Новости за сегодня

Назарбаеву доложили о разработке «Киберщита Казахстана»

 

Нурсултан Назарбаев встретился с министром оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбутом Атамкуловым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи главе государства было доложено о текущей деятельности министерства, формировании государственного оборонного заказа, проводимой работе в сфере информационной безопасности и планах по дальнейшему развитию отрасли.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на вопросы качественной реализации поставленных перед ведомством задач по повышению уровня и технологической модернизации оборонной промышленности.

Б.Атамкулов проинформировал президента о процессе совершенствования существующего алгоритма формирования государственного оборонного заказа, а также разработке концепции «Киберщит Казахстана».

Кроме того, министр оборонной и аэрокосмической промышленности уведомил главу государства о завершении в текущем году строительства уникального предприятия - сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в Астане. Казахстанские специалисты при создании спутников будут задействованы в полном цикле работ - от проектирования до сборки и проведения испытаний.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений.

 

12 апреля 2017, 16:13
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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