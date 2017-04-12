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Новости за сегодня

О развитии животноводства в Республике Казахстан в 2016 году

 

По состоянию на 1 января 2017 года во всех категориях сельхозпроизводителей поголовье лошадей увеличилось по сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 9,1%, верблюдов - на 5,6%, крупного рогатого скота - на 3,7%, птицы - на 3,6%, овец и коз - на 0,9%. Поголовье свиней уменьшилось на 6,0%.

Сельскохозяйственные животные в основном сосредоточены в хозяйствах населения: 59,2% крупного рогатого скота, 59,1% овец и коз, 57,0% свиней, 53,4% верблюдов, 50,5% лошадей. Поголовье птицы сосредоточено в сельхозпредприятиях (69,2% от общей численности).

По сравнению с 2015 годом производство мяса всех видов в живом весе увеличилось на 3,1%. Молока надоено больше на 3,1%, получено на 1,3% больше шерсти и на 0,5% - яиц.

 

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12 апреля 2017, 16:16
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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