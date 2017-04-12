Индекс промышленного производства составил 105,8%
В январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась добыча сырой нефти, металлических руд и угля. Возросло производство продуктов нефтепереработки, продукции фармацевтической и металлургической промышленности. Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 13 регионах республики.
При этом снизилось производство табачных изделий и продукции химической промышленности.
|
Производство отдельных видов продукции
в январе-марте 2017 года
|
|
Произведено
|
В %
к январю-марту 2016г.
|
нефть, включая конденсат газовый, млн.тонн
|
21,1
|
105,2
|
руды медные, млн.тонн
|
22,5
|
145,9
|
мука, млн.тонн
|
1,0
|
111,1
|
бензин, млн.тонн
|
0,8
|
118,2
|
газойли (топливо дизельное), млн.тонн
|
1,1
|
128,8
|
портландцемент, млн.тонн
|
1,2
|
100,6
|
плоский прокат, млн.тонн
|
0,7
|
102,4
|
медь рафинированная, млн.тонн
|
0,1
|
101,8
|
электроэнергия, млрд.кВт.ч
|
27,1
|
109,7
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