Из 1200 зачисленных в кадровый резерв корпуса «А» осталось 125 человек – АДГСПК РК

Институт корпуса «А» введен в 2013 году. За это время проведено 3 конкурсных отбора.

На сегодняшний день в резерве корпуса «А» состоят 125 человек (12 на должностях ответственных секретарей и руководителей аппаратов, 10 – руководителей структурных подразделений ЦГО, 22 – председателей комитетов, ВСС, терподразделений АДГСПК, 75 – акимов районов, 6 - ревкомов), сообщает Zakon.kz. Об этом рассказала на брифинге заместитель директора Департамента государственной службы Айгерим Амирова Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК РК).





По ее словам, начиная с 2013 года в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А» зачислено 1 204 человека.





С 2013 года проведено 3 конкурсных отбора среди граждан в кадровый резерв корпуса «А». На одно место в среднем претендовало 4 человека.





А.Амирова сообщила, что в 2015 году на должности корпуса «А» назначены 66 человек, в 2016 – 99.





Институт корпуса «А» введен в 2013 году. Идею его создания впервые в июне 2008 года озвучил Глава государства на Международной конференции по вопросам государственной службы.





При внедрении данного института изучен передовой опыт «старшей службы» стран ОЭСР, занимающей ключевое место в управленческой структуре государственного аппарата.





Такие управленцы являются связующим звеном между политическими служащими, принимающими стратегические решения, и административными служащими, обеспечивающими реализацию утвержденной государственной политики.





Внедрение института корпуса «А» позволило четко разграничить полномочия политических и административных служащих, усилить кадровый потенциал управленческих должностей и сократить «командные перемещения», обеспечив кадровую стабильность.





Представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции отметила, что в сравнении с 2013 годом произошло существенное снижение частой сменяемости ответственных секретарей – в 8 раз, председателей комитетов - в 3,3 раза, председателей и членов ревизионных комиссий - в 2 раза.



