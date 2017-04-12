Восходящая звезда Акбике Алги выступит в «Астана Опера»

Обладательница золотой медали Дельфийских игр, лауреат множества престижных международных конкурсов – Акбике Алги – выступит на сцене Камерного зала «Астана Опера». Концерт «Душа поет созвучно скрипке» состоится 16 апреля , передает пресс-служба театра.





Выдающиеся скрипачи современности – Виктор Третьяков, Эдуард Грач, Захар Брон высоко отзываются о профессионализме Акбике Алги. Блестящая техника, музыкальность, тонкое, поистине философское понимание музыки юной скрипачки не перестают удивлять признанных мэтров.

Яркое дарование - Акбике Алги выросла в семье музыкантов, игре на скрипке начала обучаться с пяти лет. В настоящее время является студенткой колледжа Казахского национального университета искусств (класс Заслуженного деятеля Казахстана профессора Раисы Мусаходжаевой).





За плечами Акбике Алги богатый сценический опыт, гастрольные выступления на известных концертных площадках как на родине, так и за рубежом.





- На сцене Камерного зала я буду выступать впервые, немного волнуюсь, но это приятное волнение в предвкушении встречи с замечательным зрителем. Хочется, чтобы слушатели соприкоснулись с великими сочинениями И.С. Баха, В.А. Моцарта, К. Дебюсси и других прославленных композиторов. Музыка – это не только состояние души, это смысл моей жизни. Считаю своим главным предназначением – стать настоящим музыкантом, - поделилась с читателями Акбике Алги.





Программа вечера была выбрана не случайно – исполнение одних из лучших скрипичных произведений Н. Паганини, И.С. Баха, В.А. Моцарта, П. Чайковского, Ф. Мендельсона – является показателем уровня мастерства инструменталиста. Так, вниманию слушателей представят Сонату для скрипки соло №1 И.С. Баха, оригинальное произведение И. Фролова Концертная фантазия на темы из оперы Г. Гершвина «Порги и Бесс»; Речитатив и скерцо-каприс для скрипки соло Ф. Крейслера и многое другое.





Концертмейстер – Улан Кульмаметов.





А тем, кто следит за творчеством Акбике Алги, напомним, что в июне она будет участвовать в Международном юношеском конкурсе имени П.И. Чайковского (Астана, Казахстан), где скрипачка поборется за место лауреата, дипломантом которого она уже является (Дипломант VIII Международного юношеского конкурса им. П.И. Чайковского (Россия).



