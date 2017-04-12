В январе-феврале 2017 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства
По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-феврале 2017г. по сравнению с январем-февралем 2016г. объем промышленного производства увеличился на 0,3% (в январе-феврале 2016г. - 1,1%).
Потребительские цены в странах Содружества в феврале 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 1,3% (в феврале 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 1,7%), цены производителей промышленной продукции повысились на 4,2% (в феврале 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. понизились на 2,1%).
|
январь-февраль 2017г. к январю-февралю 2016г., в процентах
|
|
Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах)
|
Промышленная продукция (в постоянных ценах)
|
Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта)
|
Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации)
|
Индексы цен производителей промышленной продукции1)
|
Индексы потребительских цен1)
|
Азербайджан
|
100,4
|
96,3
|
107,1
|
101,4
|
105,6
|
104,0
|
Армения
|
100,22)
|
116,1
|
223,8
|
104,3
|
101,1
|
101,7
|
Беларусь
|
99,0
|
103,1
|
98,9
|
96,3
|
105,0
|
101,4
|
Казахстан
|
101,02)
|
104,5
|
101,4
|
104,5
|
106,7
|
101,8
|
Кыргызстан
|
105,4
|
122,9
|
103,8
|
104,2
|
102,0
|
101,5
|
Молдова
|
104,12)
|
105,73)
|
113,4
|
101,12)4)
|
100,5
|
102,4
|
Россия
|
99,82)
|
99,7
|
103,6
|
97,5
|
104,1
|
100,8
|
Таджикистан
|
106,92)
|
116,4
|
99,8
|
102,5
|
98,4
|
101,7
|
Туркменистан2)
|
106,2
|
…
|
101,9
|
116,95)6)
|
…
|
…
|
Узбекистан2)
|
107,8
|
106,0
|
105,1
|
114,46)
|
…
|
…
|
Украина
|
102,32)
|
100,4
|
112,4
|
100,5
|
102,8
|
102,1
|
Всего по СНГ
|
100,32)
|
100,3
|
103,1
|
98,2
|
104,2
|
101,3
|
Справочно СНГ:
январь-февраль 2016г. в % к январю-февралю 2015г.
|
…
|
101,1
|
98,7
|
95,7
|
97,97)
|
101,77)
1) Февраль 2017г. в % к декабрю 2016г.
2) Январь-декабрь 2016г. в % к январю-декабрю 2015г.
3)Январь 2017г. в % к январю 2016г.
4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.
5) В текущих ценах.
6) Включая оборот предприятий питания.
7) Февраль 2016г. в % к декабрю 2015г.
Примечание: Здесь и далее данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине в соответствии с СНС 2008. В Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.
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