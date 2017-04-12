В январе-феврале 2017 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства

По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе-феврале 2017г. по сравнению с январем-февралем 2016г. объем промышленного производства увеличился на 0,3% (в январе-феврале 2016г. - 1,1%).

Потребительские цены в странах Содружества в феврале 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 1,3% (в феврале 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. - на 1,7%), цены производителей промышленной продукции повысились на 4,2% (в феврале 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. понизились на 2,1%).

январь-февраль 2017г. к январю-февралю 2016г., в процентах Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах) Промышленная продукция (в постоянных ценах) Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации) Индексы цен производителей промышленной продукции1) Индексы потребительских цен1) Азербайджан 100,4 96,3 107,1 101,4 105,6 104,0 Армения 100,22) 116,1 223,8 104,3 101,1 101,7 Беларусь 99,0 103,1 98,9 96,3 105,0 101,4 Казахстан 101,02) 104,5 101,4 104,5 106,7 101,8 Кыргызстан 105,4 122,9 103,8 104,2 102,0 101,5 Молдова 104,12) 105,73) 113,4 101,12)4) 100,5 102,4 Россия 99,82) 99,7 103,6 97,5 104,1 100,8 Таджикистан 106,92) 116,4 99,8 102,5 98,4 101,7 Туркменистан2) 106,2 … 101,9 116,95)6) … … Узбекистан2) 107,8 106,0 105,1 114,46) … … Украина 102,32) 100,4 112,4 100,5 102,8 102,1 Всего по СНГ 100,32) 100,3 103,1 98,2 104,2 101,3 Справочно СНГ: январь-февраль 2016г. в % к январю-февралю 2015г. … 101,1 98,7 95,7 97,97) 101,77)

1) Февраль 2017г. в % к декабрю 2016г.

2) Январь-декабрь 2016г. в % к январю-декабрю 2015г.

3)Январь 2017г. в % к январю 2016г.

4) Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и мотоциклов.

5) В текущих ценах.

6) Включая оборот предприятий питания.

7) Февраль 2016г. в % к декабрю 2015г.

Примечание: Здесь и далее данные по Туркменистану, Узбекистану и Украине приведены с официальных сайтов национальных статистических служб этих государств. ВВП по Армении, Беларуси, Казахстану, России и Украине в соответствии с СНС 2008. В Беларуси проведена деноминация национальной валюты (уменьшение нарицательной стоимости денежных знаков) в 10 тыс. раз.