Краткосрочный экономический индикатор в январе-марте 2017 года составил 104,8%

Экономический сектор

Краткосрочный экономический индикатор в январе-марте 2017г. к январю-марту 2016г. составил 104,8%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-марте 2017г. составил 1247,7 млрд. тенге, что на 3,1% больше, чем в январе-марте 2016г.

Объем промышленного производства в январе-марте 2017г. составил 5330,4 млрд. тенге в действующих ценах, что на 5,8% больше, чем в январе-марте 2016г. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 5,6%, в обрабатывающей промышленности - на 6,5%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 3,9%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось - на 1,6%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-марте 2017г. составил 353,7 млрд. тенге, что больше на 2,9% чем в январе-марте 2016г.

По отрасли «Транспорт» индекс физического объема в январе-марте 2017г. составил 103,4%.

Объем грузооборота в январе-марте 2017г. составил 125,1 млрд. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 5,4% по сравнению с январем-мартом 2016г. Объем пассажирооборота составил 62,7 млрд. пкм и вырос на 3,1%.

По отрасли «Связь» индекс физического объема в январе-марте 2017г. составил 101,3%.

По отрасли «Торговля» индекс физического объема в январе-марте 2017г. составил 102,9%.

Объем розничной торговли за январь-март 2017г. составил 1768,5 млрд. тенге или 105,5% к уровню соответствующего периода 2016г. (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь-март 2017г. составил 3623,6 млрд. тенге или 101,4% к уровню соответствующего периода 2016г. (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-феврале 2017г. составил 10947,1 млн. долларов CША и по сравнению с январем-февралем 2016г. увеличился на 23,1%, в том числе экспорт - 6906,4 млн. долларов США (на 22,7% больше), импорт 4040,7 млн. долларов США (на 23,8% больше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 апреля 2017г. составило 391805 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7%, в том числе 382866 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 246751, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 238300 единиц.

Индекс потребительских цен в марте 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. составил 102,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 3,2%, непродовольственные товары и платные услуги для населения - по 1,7%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в марте 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 6,2%.

Социальный сектор

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в феврале 2017г. составили 76027 тенге, что на 8,5% выше, чем в феврале 2016г., реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 0,6%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в марте 2017г. составила 153949 тенге.

Численность безработных по оценке в марте 2017г. составила 432,5 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец марта 2017г. составила 70,9 тыс. человек или 0,8% к рабочей силе.