Президент Кыргызстана обвинил США в росте наркотрафика в странах ОДКБ

"Почему оборот наркотиков возрос, почему выросли поставки наркотиков из Афганистана в другие страны? Потому что худо-бедно "Талибан" боролся с посадкой мака, с выращиванием наркотиков, а когда вместо них пришла коалиция во главе с американцами, им было все равно", — заявил Атамбаев.





Он подчеркнул, что в результате "за это время посевы опийного мака, эти плантации, скорее всего, выросли в несколько раз". "За это мы должны "благодарить" тех, кто принял решение навести свои порядки в Афганистане. Вот результат наглядный, кто бы что бы ни говорил. То есть тут такой был принцип: что-нибудь наделать, а потом посмотрим. Вот и наделали. А расхлебываем теперь все мы. Я надеюсь, что это было сделано без злого умысла, хотя всякое приходит в голову", — отметил глава кыргызского государства.