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Президент Кыргызстана обвинил США в росте наркотрафика в странах ОДКБ

12 апреля 2017, 16:30

Через республики Центральной Азии, в том числе Кыргызстан, проходит один из крупнейших наркотрафиков мира, так называемый "северный путь" по которому героин и гашиш, изготовленные в Афганистане, переправляются в Россию, а также страны СНГ и Европы.

Действия коалиции США против радикального движения "Талибан" в Афганистане стали причиной роста наркотрафика в страны ОДКБ, заявил в интервью телерадиокомпании "Мир" президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, сообщает РИА Новости.

"Почему оборот наркотиков возрос, почему выросли поставки наркотиков из Афганистана в другие страны? Потому что худо-бедно "Талибан" боролся с посадкой мака, с выращиванием наркотиков, а когда вместо них пришла коалиция во главе с американцами, им было все равно", — заявил Атамбаев.

Он подчеркнул, что в результате "за это время посевы опийного мака, эти плантации, скорее всего, выросли в несколько раз". "За это мы должны "благодарить" тех, кто принял решение навести свои порядки в Афганистане. Вот результат наглядный, кто бы что бы ни говорил. То есть тут такой был принцип: что-нибудь наделать, а потом посмотрим. Вот и наделали. А расхлебываем теперь все мы. Я надеюсь, что это было сделано без злого умысла, хотя всякое приходит в голову", — отметил глава кыргызского государства.

Через республики Центральной Азии, в том числе Кыргызстан, проходит один из крупнейших наркотрафиков мира, так называемый "северный путь" по которому героин и гашиш, изготовленные в Афганистане, переправляются в Россию, а также страны СНГ и Европы. По данным наркоборцов, по этому маршруту ежегодно переправляется до 75 тонн "тяжелых" наркотиков из Афганистана.

Фото: Озодагон

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