Более 70,5 тыс. актюбинцев охвачено проектом «Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»

В ходе масштабной разъяснительной работы группа теологов, имамов и иных экспертов проводит индивидуальные и групповые встречи с жителями сел, в том числе с приверженцами деструктивных религиозных течений.

В Актюбинской области за первые шесть дней реализации проекта «Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету» проведено более 450 различных мероприятий с охватом свыше 70,5 тысяч жителей области, сообщает информационный центр «Ақтөбе ақпарат».





Конкретную помощь получили около 600 человек. Так, в Шалкарском и Байганинском районах трудоустроено 15 человек, 46 малоимущим семьям предоставлены продуктовые наборы и денежные средства. Медицинский осмотр у лучших врачей области смогли пройти более 1600 человек, из них 23 человека направлены в областные специализированные медучреждения для прохождения полноценного курса лечения. Услугами передвижного стоматологического комплекса воспользовались 119 граждан. Кроме того, ведущими врачами области в районных больницах проведено 5 хирургических операций.





Экспертами рабочих групп также принимаются меры по развитию бизнес среды. 956 жителям Байганинского района и г. Актобе разъяснены азы ведения бизнеса и программ господдержки предпринимательства. 20 сельских акимов обучены навыкам мотивации жителей на занятие предпринимательством, а субъектам МСБ оказывается адресная поддержка. К примеру, к/х «Алтын» оказана помощь в получении кредита в рамках госпрограммы «Сыбаға», ТОО «Актобе-Агросервис» оказано содействие в приобретении солнечных панельных генераторов и т.д.





В ходе масштабной разъяснительной работы группа теологов, имамов и иных экспертов проводит индивидуальные и групповые встречи с жителями сел, в том числе с приверженцами деструктивных религиозных течений. В Алгинский и Мугалжарский районы из ЮКО прибыли 2 известных теолога, которые приступили к работе с верующими. Профилактическое воздействие оказывается на различные слои населения. Отметим, в рамках информационно-разъяснительной работы выявлено 70 видеоматериалов экстремистского характера, подлежащие блокированию и удалению.





Отдельными мероприятиями охвачены вопросы взаимодействия правоохранительного блока. В частности, в Алгинском и Мугалжарском районах проведено 2 инструкторских и практических занятия, а также 2 командно-штабные тренировки. Оказана методическая и практическая помощь районным оперативным штабам по повышению их готовности к реагированию на возникающие угрозы.





Как сообщалось ранее, проект «Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету» был возобновлен 3 апреля, и продлится до 27 апреля текущего года. Рабочие группы из числа местных специалистов, работают по 8 направлениям в Актобе и 5 районах области – Байганинском, Мугалжарском, Шалкарском, Алгинском, Темирском.





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