Житель Астаны только через суд смог возместить ущерб за неисправный iPhone
12 апреля 2017, 16:39
Телефон оказался после ремонта, о чем продавец не известил покупателя.
22 сентября 2016 года мужчина приобрел в бутике торгового дома «Есиль» телефон марки iPhone с гарантийным талоном на год. В первую неделю эксплуатации телефон отключился и перестал работать. При обращении к продавцу, последний отказал в замене товара, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сарыаркинского районного суда города Астаны .
В ходе судебного заседания установлено, что потребителю был продан так называемый «рефреш» телефон, то есть телефон, бывший в употреблении после восстановительного ремонта. Кроме этого, у телефона отсутствовала декларация о соответствии товара техническим регламентам.
"Своими действиями продавец нанес материальный ущерб потребителю, в виде стоимости мобильного устройства. Изучив материалы дела, выслушав свидетелей, Сарыаркинский районный суд взыскал с индивидуального предпринимателя в пользу истца сумму стоимости мобильного телефона, судебные расходы по оплате госпошлины и услуг представителя. Решение суда не вступило в законную силу", - сообщили в суде.
фото: gooosha.ru
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