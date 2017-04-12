Иван Дорн назвал украинцев младшими братьями русских

Интервью украинского певца Ивана Дорна, в котором он заявил о братстве украинцев и русских, а также сообщил, что не жертвовал деньги на поддержку украинских военных в Донбассе, вызвало в интернете волну негодования среди украинцев, сообщает РИА Новости





Интервью певца опубликовано в Youtube, в нем Дорн заявил, что "ему нравится думать", что русские и украинцы братья. При этом он заявил, что между двумя народами скоро наступит мир.





"Скоро, оттепель уже начинается… начинаешь понимать, что… у нас все плохо, мы воюем, и что у нас из-за этого ничего не происходит – это как-то странно", — сказал Дорн, отвечая на вопрос, когда между Россией и Украиной наступит мир.





Исполнитель также назвал украинцев младшими братьями русских. "Когда произошла ссора двух собратьев, все младшее братья сказали нет всему от старшего брата… и музыка у нас будет своя", — сказал Дорн , отвечая на вопрос, с чем связан подъем музыки на Украине, который сейчас наблюдается.





Дорн также прокомментировал свое скандальное выступление на фестивале "Новая волна" в Юрмале в 2014 году, где он исполнил песню на украинском языке "Танец пингвина" в футболке с украинским государственным гербом. Певец заявил, что выбрал песню и одежду для того, чтобы избежать критики на Украине за участие в конкурсе.

"Я уже согласился (принять участие в фестивале – ред.), надо было что-то решать, и поэтому я решил, что надо ехать с украинской песней, и что решил, что надо выйти с трезубцем", — сказал он.

Кроме этого певец заявил, что жертвовал деньги пострадавшим во время обстрела в 2015 году в Мариуполе, а не украинским военным в Донбассе. "Деньги давались на пострадавших в Мариуполе, когда произошел обстрел", — рассказал Дорн. Он добавил, что после этого помогал благотворительным организаторам, не связанным с украинскими военными в Донбассе.

Интервью вызвала шквал негативных комментариев украинцев в Facebook, лишь немногие выступают в поддержку исполнителя. Основные претензии у пользователей связаны с заявлением Дорна о "младших и старших братьях", а также с его объяснением, зачем он одел футболку с трезубом на Новой волне.





"Вот так жил-жил человек, музыку хорошую писал, в телешоу участвовал, украинцы его любили, за трезуб на Юрмале уважали очень — и вот на тебе", — написал один из пользователей в Facebook.

Некоторые пользователи сожалеют, что исполнитель "продался за деньги". "Неужели деньги так меняют людей, или он не знал, какой будет реакция? Очень разочарована", — пишет жительница Украины.

"Имеет ли Дорн право так думать и поступать? Да, конечно. Может ли такое произносить вслух артист, которому не плевать на аудиторию в своей стране? О господи, нет", — написал, в свою очередь, главный редактор издания Buro247 Ukraine Алексей Тарасов в своей колонке.



