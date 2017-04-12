В Австралии у двухметрового питона обнаружили наркозависимость
12 апреля 2017, 16:48
Специалистам центра понадобилось около месяца, чтобы вывести наркотик из организма змеи, и лишь спустя семь месяцев рептилия вернулась к нормальному поведению.
Двухметровый питон, которого обнаружили сотрудники австралийской полиции в ходе рейда в лабораторию по производству метафметамина,своим агрессивным поведением подавал все признаки наркозависимости, передает Bnews.kz.
В ходе спецоперации сотрудники полиции заметили, что змея, находящаяся в нарколаборатории, вела себя очень агрессивно, сообщает BBC. Впоследствии выяснилось, что такое поведение змеи было связано с воздействием на неё метамфетамина, которое в итоге вызвало у животного привыкание.
Питона поместили в реабилитационный центр для диких животных в Виндзоре к югу от австралийского Сиднея.
Специалистам центра понадобилось около месяца, чтобы вывести наркотик из организма змеи, и лишь спустя семь месяцев рептилия вернулась к нормальному поведению.
Как утверждает один из сотрудников, чешуйчатые регулярно страдают от рук наркоторговцев. Дело в том, что преступники часто используют ядовитых змей, чтобы скрыть заначки оружия и наркотиков.
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