В Австралии у двухметрового питона обнаружили наркозависимость

Специалистам центра понадобилось около месяца, чтобы вывести наркотик из организма змеи, и лишь спустя семь месяцев рептилия вернулась к нормальному поведению.

Двухметровый питон, которого обнаружили сотрудники австралийской полиции в ходе рейда в лабораторию по производству метафметамина,своим агрессивным поведением подавал все признаки наркозависимости, передает Bnews.kz





В ходе спецоперации сотрудники полиции заметили, что змея, находящаяся в нарколаборатории, вела себя очень агрессивно, сообщает BBC. Впоследствии выяснилось, что такое поведение змеи было связано с воздействием на неё метамфетамина, которое в итоге вызвало у животного привыкание.





Питона поместили в реабилитационный центр для диких животных в Виндзоре к югу от австралийского Сиднея.





Специалистам центра понадобилось около месяца, чтобы вывести наркотик из организма змеи, и лишь спустя семь месяцев рептилия вернулась к нормальному поведению.



