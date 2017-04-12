В Мажилисе презентован законопроект по вопросам социального обеспечения граждан

Сегодня в Мажилисе Парламента РК министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова презентовала депутатам проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения», разработанный в реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Глава МТСЗН РК отметила, что вышеуказанный законопроект предусматривает:

- повышение размеров пенсий с 1 июля 2017 года до 20% к уровню 2016 года;

- повышение размеров единовременного пособия в связи с рождением ребенка с 1 июля 2017 года на 20%;

- перенос предусмотренного срока внедрения 5% обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 года на 2020 год.

«По поручению Главы государства в 2017-2018 годы будут поэтапно повышены размеры пенсий, выплачиваемые из республиканского бюджета. Размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, с учетом 9% повышения в начале года. Размер базовой пенсии будет повышен на 13%, с учетом также 7% повышения в начале года. В итоге мы обеспечиваем повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Это повышение касается всех пенсионеров или более 2 млн. человек», - сказала Тамара Дуйсенова.

С учетом вышеуказанных изменений, минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 37 789 тенге 2016 года до 45 711 тенге с 1 июля 2017 года. Средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 55 117 тенге до 66 676 тенге.

«Следующее повышение будет проводиться с 1 июля 2018 года, и будет связано с изменением методики назначения базовой пенсии. В соответствии с новыми подходами она будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, в который входит трудовой стаж до 1998 года и период поступлений пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему (далее - НПС) после 1998 года», - сообщила Тамара Дуйсенова.

При этом министр подчеркнула, что базовая пенсия будет пересчитываться для всех состоявшихся пенсионеров. Им не потребуется предоставлять каких-либо дополнительных документов, так как информация о трудовом стаже до 1998 года содержится в пенсионных делах, а данные о перечислениях обязательных пенсионных взносов будут предоставляться из Единой учетной информационной базы Центра развития трудовых ресурсов МТСЗН РК.

С учетом изменения методики определения прожиточного минимума и повышения размеров пенсий в текущем году до 20 % законопроектом предлагается увеличить минимальный размер базовой пенсии с 50% до 54% от величины прожиточного минимума.

«Таким образом, с 1 июля 2018 года размер базовой пенсии граждан, у которых трудовой стаж и период отчислений в НПС не более 10 лет, составит 54 % от прожиточного минимума; у граждан с 20-летним стажем - 74 % от прожиточного минимума; у казахстанцев, имеющих стаж более 33 лет -100% от прожиточного минимума. В итоге граждане, имеющие большой трудовой стаж и период отчислений в НПС, будут получать большую пенсию. Ожидается, что из 2 млн. пенсионеров с 1 июля 2018 года 44,7% будут получать свыше 74% от прожиточного минимума, 45,2% будут получать 100% от прожиточного минимуму или в 2 раза больше нынешней базовой пенсии», - пояснила Тамара Дуйсенова.

Размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года повышен на 7%, а с 1 июля 2017 года будет повышен еще на 20%. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составит 27%.

«Если в 2016 году размер государственного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка составлял 66 621 тенге, то с 1 января 2017 года его размер составил 71 270 тенге, а с 1 июля повысится до 86 222 тенге. Размер государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка составлял 111 035 тенге, а с 1 января 2017 года он повысился до 118 тыс. тенге 783 тенге, с 1 июля 2017 года - размер будет равен 142 947 тенге», - пояснила Тамара Дуйсенова.

Министр подчеркнула, что в целом на вышеуказанные повышения пенсий и данного вида пособия в республиканском бюджете на 2017 год заложено 81,6 млрд. тенге.

Кроме того, проектом Закона предлагается оптимизировать процесс назначения пособия, выплачиваемого родителям детей-инвалидов. При прохождении медико-социальной экспертизы помимо услуг по установлению инвалидности они смогут подать заявление на назначение пособия, воспитывающему ребенка-инвалида.

Законопроектом предусмотрено внесение поправок в 8 законов РК. Отрицательных правовых и социально-экономических последствий в случае его принятия не предполагается.