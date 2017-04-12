Бесконтрольный отпуск рецептурных лекарств в аптеках раскритиковала депутат

В зарубежных аптеках приобрести лекарство без печати организации здравоохранения и врача невозможно.

На пленарном заседании мажилиса в среду депутат Зауреш Аманжолова подвергла критике бесконтрольный отпуск рецептурных препаратов в аптеках, обратившись с запросом к министру здравоохранения Елжану Биртанову.





"Практика показывает, что имеет место бесконтрольный отпуск рецептурных препаратов в аптеках. Зачастую люди приходят в аптеку и спрашивают, какие лекарства лучше приобрести, перечисляя определенные симптомы болезни", — сказала Аманжолова.





По ее словам, в таких случаях работник аптеки довольно часто предлагает недешевые препараты.





"Также имеет место, когда пациенты, прочитав информацию о своем заболевании в Интернете, идут и покупают рекомендованные лекарства, так как они доступны. Таким образом, осуществляется реализация медикаментов не по назначению врача, а по рекомендациям", — добавила она.





Данные действия приводят к аллергическим проявлениям и лекарственной устойчивости организма, например, к антибиотиками. Назначение обезболивающих препаратов нередко приводят к осложнению и усложнению диагностики по хирургической патологии, отметила Аманжолова. Продолжаются случаи выдачи рецептов не на бланках установленного образца, а на рекламных буклетах определенных фармкомпаний, вместе с тем, замечает депутат, в зарубежных аптеках приобрести лекарственное средство без рецепта установленного образца, без печати организации здравоохранения и личной печати врача невозможно.





"Стандартом надлежащей аптечной практики, утвержденным приказом министра, допускается создание в аптеке кабинета медицинских консультаций, тогда как назначение лекарств все-таки должно осуществляться лечащим врачом, наблюдающим за пациентом. Считаем, что такой подход министерства здравоохранения для решения этой проблемы следует оптимизировать", — сказала мажилисвумен.





По словам Аманжоловой, от населения поступает много жалоб о сложностях, связанных с ежемесячным хождением в поликлинику для получения рецепта. Между тем законодательством предусмотрена возможность для выдачи рецепта на три месяца. Особенно это касается диспансерных пациентов, людей пожилого возраста и инвалидов.





"Отмеченные выше вопросы свидетельствуют о системных проблемах, с одной стороны, и лоббировании определенных препаратов среди врачей, с другой стороны. Поэтому считаем необходимым принять меры по внедрению этических и профессиональных норм продвижения лекарственных средств и системы отслеживания препаратов от производителя до пациента", — добавила она.





Также следует принять меры по внедрению оптимальной электронной выписки рецептов, по усилению контроля за выдачей рецептов по утвержденной министерством форме, по пересмотру стандартов надлежащей аптечной практики в отношении кабинетов медицинского обслуживания. Нужно принять меры по переходу отечественных аптек на международные стандарты, заключила депутат.



