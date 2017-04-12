В Астане загорелось общежитие
12 апреля 2017, 17:02
Предварительная площадь пожара - 100 кв.м.
В Астане 12 апреля загорелось общежитие, расположенное по ул.Толстого, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Астаны.
По сообщению ведомства, в 16.08 часов поступило сообщение о том, что горит комната в общежитии по адресу: ул.Толстого, 40.
"К моменту прибытия, через 7 минут, пожарных подразделений было установлено, что горит кровля общежития на площади предварительно 100 кв.м. На данный момент производится работа по тушению пожара. На месте пожара задействовано 38 человек личного состава и 10 единиц техники Службы пожаротушения ДЧС Астаны", - сообщает ведомство.
Пожар ,sk ликвидирован в 16.58 час. Жертв и пострадавших нет.
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