В Алматы открылись бесплатные секции борьбы

В феврале месяце Федерацией борьбы РК в южной столице были открыты специализированные секции по видам борьбы во дворцах спорта "Халык Арена" и "Алматы Арена" , сообщает , сообщает Zakon.kz





Современные залы полностью оснащены всем необходимым оборудованием для занятий борьбой, в том числе новейшими силовыми тренажерами, борцовскими коврами, изготовленные по лицензии UWW ( Объединенный мир борьбы), воркаут площадками, раздевалками и душевыми. В целом был принят опыт наиболее успешных мировых борцовских держав в развитии своих секций борьбы.









"Основной целью открытия этих секций являлось привлечение молодежи и детей для занятия борьбой. Хочу отметить, заниматься в них могут все желающие бесплатно", - отмечает вице-президент Казахстанской Федерации по видам борьбы Ерлан Кожасбай. - "Расходы по аренде залов и оснащению коврами и оборудованием взяла на себя Федерация. Так как этот проект является социальным, Акимат Алматы обещал нам поддержать наш проект. С первых дней открытия наших залов мы ощутили на сколько популярна борьба в Казахстане, на сколько огромен интерес к ней у нашей молодёжи, детей, даже у пожилых людей. Желающих заниматься видами борьбы огромное количество , по этой причине администрацией залов будут сформированы возрастные группы по видам борьбы, заниматься в которых, можно будет посменно".









"Разумеется основной задачей, лежащих перед тренерским составом - это выявление талантливых борцов и их дальнейшая селекция, подготовка их к соревновательным этапам. Главная же задача Федерации - это развитие и популяризация борьбы, создание постоянного конкурентного процесса в борцовской среде. Не прекращающийся состязательный процесс приведёт к появлению новых перспективных борцов, выявлению слабых сторон в наших видах спорта и как следствие определению сильнейших", - говорит Кожасбай.







