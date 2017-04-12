Саакашвили предлагает отгородить стеной Украину от неподконтрольного Донбасса

"Я за то, чтобы построить большую стену (не яценюковскую, а настоящую), отгородиться от оккупированной части Донбасса и сконцентрироваться на остальной Украине", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

На Украине уже несколько лет пытаются подобным способом "отгородиться" и от России. Идею построить на границе с РФ линию инженерных и фортификационных сооружений, которая известна как "Стена" или "Европейский вал", в сентябре 2014 года предложил занимавший тогда пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк.





Граница между странами на протяжении почти 2 тыс. км должна была быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года на эти цели предполагалось направить 4 млрд гривен (примерно $160 млн). Однако Госпогранслужба сообщила в сентябре 2016 года, что объект построен лишь на 10,5%.





Общественность и экспертов возмутила стоимость инженерных сооружений. К тому же сама идея проекта получила много критических оценок от специалистов, которые объясняли, что подобная линия в принципе не сможет сдержать гипотетическое наступление регулярной армии. Украинские граждане также выражали недовольство "Стеной", публикуя в интернете фотографии размытых паводками рвов и перекошенных заборов, которые от окончательного падения спасают только подпорки из досок.





Позднее депутаты украинского парламента обратились в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой проверить, куда были потрачены деньги, выделенные на строительство "Стены".





Фото: © EPA/ROMAN PILIPEY







