Саакашвили предлагает отгородить стеной Украину от неподконтрольного Донбасса
12 апреля 2017, 17:09
В сентябре 2014 года подобную инициативу с целью "отгородиться" от России высказывал занимавший тогда пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк.
Экс-губернатор Одесской области, ныне глава общественного движения "Рух (движение) новых сил" Михаил Саакашвили предложил отгородиться стеной от провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает ТАСС.
"Я за то, чтобы построить большую стену (не яценюковскую, а настоящую), отгородиться от оккупированной части Донбасса и сконцентрироваться на остальной Украине", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.
На Украине уже несколько лет пытаются подобным способом "отгородиться" и от России. Идею построить на границе с РФ линию инженерных и фортификационных сооружений, которая известна как "Стена" или "Европейский вал", в сентябре 2014 года предложил занимавший тогда пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк.
Граница между странами на протяжении почти 2 тыс. км должна была быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года на эти цели предполагалось направить 4 млрд гривен (примерно $160 млн). Однако Госпогранслужба сообщила в сентябре 2016 года, что объект построен лишь на 10,5%.
Общественность и экспертов возмутила стоимость инженерных сооружений. К тому же сама идея проекта получила много критических оценок от специалистов, которые объясняли, что подобная линия в принципе не сможет сдержать гипотетическое наступление регулярной армии. Украинские граждане также выражали недовольство "Стеной", публикуя в интернете фотографии размытых паводками рвов и перекошенных заборов, которые от окончательного падения спасают только подпорки из досок.
Позднее депутаты украинского парламента обратились в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой проверить, куда были потрачены деньги, выделенные на строительство "Стены".
Фото: © EPA/ROMAN PILIPEY
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