Jaguar перевел F-Type на четыре цилиндра

В семействе спорткаров Jaguar F-Type состоялось долгожданное пополнение: автопроизводитель добавил купе и родстеру модификацию с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой. Это новый, самый мощный четырехцилиндровый двигатель из линейки Inginium – он выдает 300 л.с. и 400 Нм. По удельной мощности (150 л.с. на 1 литр) данный мотор превосходит все шестерки и восьмерки, доступные для F-Type. При этом он на 16% экономичнее 3,0-литрового 340-сильного V6, который до настоящего времени был младшим в моторной гамме.





Новый двигатель предлагается только с восьмидиапазонным автоматом Quickshift и задним приводом. Разгон до 60 миль в час (96 км/ч) занимает 5,4 секунды, максимальная скорость составляет 250 км/ч. В Jaguar отмечают, что F-Type с турбочетверкой получился на 52 кг легче шестицилиндрового, и в сочетании с перенастроенным шасси это позволило инженерам улучшить управляемость и ездовой комфорт. И да – в компании позаботились о том, чтобы новинка звучала как настоящий F-Type.







В продажу четырехцилиндровый Jaguar F-Type поступит этой весной по цене от 49 900 фунтов стерлингов. Спорткар начального уровня выходит сразу в обновленном виде – в начале этого года Jaguar внес ряд изменений в модели семейства.



