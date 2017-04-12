Jaguar перевел F-Type на четыре цилиндра
12 апреля 2017, 17:16
Новый двигатель предлагается только с восьмидиапазонным автоматом Quickshift и задним приводом.
В семействе спорткаров Jaguar F-Type состоялось долгожданное пополнение: автопроизводитель добавил купе и родстеру модификацию с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой. Это новый, самый мощный четырехцилиндровый двигатель из линейки Inginium – он выдает 300 л.с. и 400 Нм. По удельной мощности (150 л.с. на 1 литр) данный мотор превосходит все шестерки и восьмерки, доступные для F-Type. При этом он на 16% экономичнее 3,0-литрового 340-сильного V6, который до настоящего времени был младшим в моторной гамме.
Новый двигатель предлагается только с восьмидиапазонным автоматом Quickshift и задним приводом. Разгон до 60 миль в час (96 км/ч) занимает 5,4 секунды, максимальная скорость составляет 250 км/ч. В Jaguar отмечают, что F-Type с турбочетверкой получился на 52 кг легче шестицилиндрового, и в сочетании с перенастроенным шасси это позволило инженерам улучшить управляемость и ездовой комфорт. И да – в компании позаботились о том, чтобы новинка звучала как настоящий F-Type.
В продажу четырехцилиндровый Jaguar F-Type поступит этой весной по цене от 49 900 фунтов стерлингов. Спорткар начального уровня выходит сразу в обновленном виде – в начале этого года Jaguar внес ряд изменений в модели семейства.
Текст: Александр Орехов
Фото: Jaguar
Via cartimes
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