В Мюнхене усилят охрану матча "Бавария"-"Реал Мадрид"
12 апреля 2017, 17:17
Футбольный клуб "Боруссия" во вторник в Дортмунде должен был сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Полиция Мюнхена усилит охрану матча Лиги чемпионов "Бавария"-"Реал Мадрид", который запланирован на вечер среды, после событий в Дортмунде, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.
"У нас нет никаких указаний на опасность в Мюнхене в связи с игрой… В то же время концепция безопасности будет "скорректирована", — сказал представитель полиции, которого цитирует издание.
Футбольный клуб "Боруссия" во вторник в Дортмунде должен был сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры около автобуса дортмундской команды, направлявшейся на стадион, произошел взрыв, пострадали футболист "Боруссии" Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции, пишет ria.ru.
Сообщается, что безопасность территории, где проходят тренировки, усилена, наряды полиции патрулируют местность. Также к тренировочному комплексу пришли журналисты и несколько фанатов команды.
Фото © AP Photo/ Martin Meissner
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