У подозреваемого в теракте в Стокгольме были документы на два имени

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт. Власти задержали 39-летнего гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, который, по имеющимся подозрениям, находился за рулем грузовика.



