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У подозреваемого в теракте в Стокгольме были документы на два имени

12 апреля 2017, 17:21

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма.

Задержанный по подозрению в совершении теракта в Стокгольме гражданин Узбекистана Рахмат Акилов был зарегистрирован в Швеции по меньшей мере под двумя именами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Local.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт. Власти задержали 39-летнего гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, который, по имеющимся подозрениям, находился за рулем грузовика.

По данным СМИ, шведский суд в 2014 году отказал подозреваемому в виде на жительство, а после того, как была подана апелляция, еще раз подтвердил решение. В материалах этих заседаний мужчина числится под именем Рахмантжон Курбонов (Rahmantjon Kurbonov), год его рождения также не совпадает с указанным в документах на имя Рахмата Акилова.

Кроме того, документы на имя Рахмата Акилова также могли использовать несколько человек. Согласно данным налоговых органов Швеции, человек с таким именем работал в сельскохозяйственной компании, которая занималась борьбой с вредителями, и в сети отелей Scandic Hotels. "Мы можем сказать, что на фотографиях с места нападения запечатлен не тот человек, который работал на нас", — заявила директор Scandic Hotels по связям с общественностью Хейди Вольт.

Сообщается, что у компании появились сомнения в подлинности документов, предоставленных мужчиной при трудоустройстве, и в январе 2017 года контракт с ним был разорван, так как сотрудник не смог подтвердить свою личность "должным образом".

По информации налоговых органов Швеции, в общей сложности его доход за 2015 и 2016 годы составил примерно 500 тысяч крон (55,2 тысячи долларов).

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