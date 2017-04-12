Вопросы сотрудничества обсудили спикер Мажилиса и парламентарии из ФРГ

Парламентарии констатировали доверительный диалог, взаимопонимание и заинтересованность обеих сторон в развитии сотрудничества.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин встретился с членами Германо-Центральноазиатской парламентской группы Бундестага, сообщает Zakon.kz. Немецкая делегация во главе с депутатом Манфредом Грундом с 11 по 14 апреля находится с визитом в Казахстане.





Стороны обсудили перспективные направления дальнейшего укрепления казахстанско-германских отношений, в том числе и межпарламентской составляющей.

Парламентарии констатировали доверительный диалог, взаимопонимание и заинтересованность обеих сторон в развитии сотрудничества, являющиеся основой политических отношений Казахстана и Германии.





Как отметил Н.Нигматулин, ФРГ – один из ведущих торгово-экономических и инвестиционных партнеров нашей страны в Европейском Союзе. По словам спикера Мажилиса, объем внешнеторгового оборота за прошлый год между двумя странами составил 1,7 млрд.долларов США.





Речь шла и о перспективах участия Германии в реализации индустриально-инновационных программ развития Казахстана, а также возможностях создания высокотехнологичных совместных предприятий в Казахстане с прицелом на рынки ЕАЭС, Центральной Азии и Китая





В продолжение темы укрепления торгово-экономических отношений Спикер Мажилиса выразил надежду на скорейшую ратификацию Бундестагом Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом.





Говоря о «ЭКСПО-2017» в Астане, Н.Нигматулин пригласил германских коллег принять участие в предстоящей выставке и выразил уверенность, что национальный павильон Германии будет пользоваться большой популярностью среди казахстанцев и зарубежных гостей.





Отдельное внимание уделено собеседниками вопросам региональной безопасности. Н.Нигматулин проинформировал германских коллег о приоритетах Казахстана в рамках членства в СБ ООН, среди которых – политическое урегулирование и улучшение социально-экономической ситуации в Афганистане, противодействие международному терроризму и экстремизму.





Манфред Грунд назвал Казахстан гарантом стабильности в Центральной Азии, подчеркнув при этом задачу Германии быть таким же гарантом в Европе.





Как отметил спикер Мажилиса, наша страна намерена укреплять взаимодействие с Германией на международной арене путем проведения регулярных консультаций, координации усилий, взаимной поддержки инициатив и позиций.





Н.Нигматулин рассказал германским коллегам об основных принципах конституционной реформы в нашей стране, подчеркнув при этом дальнейшее развитие демократических процессов, укрепление народовластия, повышение ответственности Правительства и Парламента при сохранении президентской формы правления.





«Создавать государственные структуры, проводить экономические реформы, создавать и развивать социальную систему и при этом идти по пути демократии – это большой вызов, который Казахстану удалось успешно выдержать», - сказал в свою очередь М.Грунд.



