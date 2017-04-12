Ученые объяснили феномен развязывающихся шнурков

Физики выяснили, что во время бега нога ударяется о землю с силой, в семь раз превышающей силу тяжести. Это приводит к растягиванию и ослаблению завязанного узла.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, США, объяснили, почему шнурки часто развязываются на ходу. Результаты трудов физиков опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society A, сообщает Lenta.ru





Для этого ученые записали на видео упражнение на беговой дорожке, которое выполнила одна из авторов исследования, Кристин Грегг. Ролик просмотрели в замедленном темпе и проанализировали.





Физики выяснили, что во время бега нога ударяется о землю с силой, в семь раз превышающей силу тяжести. Это приводит к растягиванию и ослаблению завязанного узла. Одновременно сила инерции воздействует на свободные концы шнурков, окончательно их развязывая.





По мнению авторов статьи, понимание того, как динамические нагрузки влияют на узлы, очень важно, поскольку узлы встречаются везде — от ДНК до судоходства и парашютного спорта.





Ученые не впервые находят объяснения на первый взгляд незначительным явлениям. Например, ранее в апреле американские и турецкие генетики разобрались, почему «совам» тяжело рано заснуть.



