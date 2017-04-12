СМИ рассказали о массовых сексуальных преступлениях миротворцев ООН
12 апреля 2017, 17:33
Среди жертв около 300 детей.
Агентство Associated Press опубликовало собственное исследование, согласно которому за последние 12 лет по всему миру было зафиксировано почти две тысячи случаев сексуальных домогательств со стороны миротворцев и персонала ООН, сообщает Lenta.ru.
Как говорится в документе, среди жертв около 300 детей. При этом лишь отдельные виновные получили тюремные сроки за свои преступления и отбывают наказание.
В качестве примера приводятся данные по Гаити, где в период с 2004 по 2007 год по меньшей мере 134 ланкийских миротворца совершали постоянные преступления сексуального характера в отношении группы из девяти детей. 114 военнослужащих были отправлены домой, никто из них не понес уголовной ответственности за свои действия.
Как подчеркивают авторы исследования, ООН находится в безвыходном положении. Юрисдикция всемирной организации не распространяется на миротворцев, а решение о наказании тех или иных военнослужащих остается за странами, предоставившими контингент. Эта ситуация сохранится, если не заключить в рамках ООН специальное соглашение.
В марте Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш призвал искоренить случаи насилия над местным населением со стороны «голубых касок».
«Мы будем нетерпимы в отношении тех, кто совершает или попустительствует сексуальной эксплуатации. Мы не позволим никому скрыть эти преступления с флагом ООН», — заявил Гутерреш.
Фото: Raad Adayleh / AP
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