СМИ рассказали о массовых сексуальных преступлениях миротворцев ООН

Как говорится в документе, среди жертв около 300 детей. При этом лишь отдельные виновные получили тюремные сроки за свои преступления и отбывают наказание.

В качестве примера приводятся данные по Гаити, где в период с 2004 по 2007 год по меньшей мере 134 ланкийских миротворца совершали постоянные преступления сексуального характера в отношении группы из девяти детей. 114 военнослужащих были отправлены домой, никто из них не понес уголовной ответственности за свои действия.





Как подчеркивают авторы исследования, ООН находится в безвыходном положении. Юрисдикция всемирной организации не распространяется на миротворцев, а решение о наказании тех или иных военнослужащих остается за странами, предоставившими контингент. Эта ситуация сохранится, если не заключить в рамках ООН специальное соглашение.





В марте Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш призвал искоренить случаи насилия над местным населением со стороны «голубых касок».





«Мы будем нетерпимы в отношении тех, кто совершает или попустительствует сексуальной эксплуатации. Мы не позволим никому скрыть эти преступления с флагом ООН», — заявил Гутерреш.