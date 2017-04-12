Оглашен приговор экс-полицейскому Утеуову, устроившему бунт в СИЗО
12 апреля 2017, 17:36
Осужденному оставлен прежний срок.
В Атырау вынесен приговор экс-полицейскому М.Утеуову, устроившему бунт в СИЗО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного суда.
В суде №2 г. Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении экс-полицейского М.Утеуова, которого в мае прошлого года его приговорили к 22 годам лишения свободы за убийство гражданина Узбекистана.
Новое дело в отношении М.Утеуова было заведено по фактам неповиновения законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения, а также применения насилия в отношении сотрудника учреждения.
В суде М.Утеуов признал вину и выразил согласие заключить процессуальное соглашение с прокурором. С учетом этого суд приговорил его признать виновным и назначить по ч. 1 ст. 428 УК РК наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы и по ч. 2 ст. 429 УК РК 3 года 6 месяцев лишения свободы. В итоге путем поглощения менее строгого наказания более строгим, по совокупности совершенных преступлений, подсудимому оставлен тот же срок - 22 года лишения свободы. Местом отбытия наказания определена колония строгого режима.
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