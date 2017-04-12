Оглашен приговор экс-полицейскому Утеуову, устроившему бунт в СИЗО





В суде №2 г. Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении экс-полицейского М.Утеуова, которого в мае прошлого года его приговорили к 22 годам лишения свободы за убийство гражданина Узбекистана.





Новое дело в отношении М.Утеуова было заведено по фактам неповиновения законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения, а также применения насилия в отношении сотрудника учреждения.



