К.Бозумбаев оценил первый этап модернизации Шымкентского НПЗ

Министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев посетил с рабочим визитом Шымкентский нефтеперерабатывающий завод. Он осмотрел объекты первого этапа проекта модернизации ШНПЗ, а также строительные площадки объектов второго этапа, сообщает пресс-служба МЭ РК.

Руководство АО «КазМунайГаз» доложило министру о механическом завершении работ по первому этапу проекта и графику проведения строительно-монтажных работ на объектах второго этапа.

По окончанию осмотра завода К. Бозумбаев отметил важность заданных темпов модернизации для ее скорейшего завершения и получения необходимого для Казахстана объема высококлассного автомобильного топлива.

Напомним, 31 марта на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе был подписан акт механического завершения строительно-монтажных работ на наиболее крупном технологическом объекте первого этапа модернизации завода - установке изомеризации легких бензиновых фракций с блоком предварительной гидроочистки сырья.

В настоящее время на объекте ведется комплекс пусконаладочных работ, которые планируется завершить к июлю текущего года с достижением гарантийных эксплуатационных показателей и получением уже в 2017 году высокооктановых бензинов и дизельного топлива экологических классов К4, К5, (аналог Евро-4 и Евро-5) с увеличением их производства: высокооктановых бензинов на 460 тыс. тонн в год, дизельного топлива - на 226 тыс. тонн в год, авиатоплива - на 27 тыс. тонн в год.

Кроме того, на ШНПЗ активными темпами ведутся работы в рамках второго этапа проекта модернизации, который направлен на увеличение мощности завода с 5,25 млн. до 6 млн. тонн нефти в год и глубины ее переработки. Данный этап является наиболее сложным в технологическом плане и включает в себя строительство комплекса установок каталитического крекинга для глубокой переработки нефти мощностью 2,0 млн. тонн в год с получением высокооктановых моторных топлив.

По завершении второго этапа производство высокооктановых бензинов на заводе возрастет до 2 270 тыс. тонн в год, дизельного топлива - до 1 916 тыс. тонн в год, авиатоплива - до 400 тыс. тонн в год, а доля продукции завода на рынке РК увеличится до 35 %.

Всего проектом модернизации ШНПЗ предусмотрено строительство и реконструкция 11 технологических установок и 29 объектов общезаводского хозяйства.

Генеральным подрядчиком по данному проекту выступает компания СРЕСС (China Petroleum Engineering & Construction Corporation) - одна из крупнейших инжиниринговых и строительных компаний в нефтегазовой промышленности.

По результатам поездки министр энергетики К. Бозумбаев дал ряд поручений руководству Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, касающихся дальнейшей работы по модернизации.

Для справки:

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод построен в 1985 году и является новейшим в республике. Проектная мощность составляет 5,25 млн. тонн нефти в год. Завод вырабатывает 30% нефтепродуктов от общего годового объема, производимого тремя НПЗ Казахстана.

Модернизация ШНПЗ стартовала в 2011 году в рамках Государственной программы ФИИР и включает в себя 2 этапа. 1 этап завершится окончанием пусконаладочных работ на установке изомеризации в июле 2017 года.

50% акций завода принадлежит АО «КазМунайГаз», 50% - компании CNPC.