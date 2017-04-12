В ЮКО на реке Арысь водолазы ведут поиски 25-летнего парня

Летний сезон еще не наступил, а на водоемах ЮКО уже гибнут люди.

10 апреля на пульт службы 112 поступило сообщение о том, что в Отрарском районе в н/п «Ильич» в реке Арысь предположительно утонул мужчина 1992 года рождения , сообщает , сообщает Otyrar.kz





В экстренном порядке для проведения водолазно-поисковых работ к месту происшествия выехали пять человек личного состава оперативно-спасательного отряда ДЧС ЮКО и 1 единица техники. Об этом рассказал Павел Вишенин, руководитель спасательного подразделения ГУ «ОСО ДЧС ЮКО КЧС МВД РК».





Поиски проходили в условиях нулевой видимости под водой, на глубине 8-11 метров (скорость течения более 2 м/с., температура воды +7 С).





По состоянию на 11 апреля, водолазами на моторной лодке обследовано порядка 30 километров вниз по течению, поиски результатов не дали. Совершено более пяти часов подводных погружений, при этом обследовано 700 квадратных метров дна реки. Поиски продолжаются.





Несмотря на регулярные профилактические работы люди продолжают игнорировать правила безопасности на водоемах, что в свою очередь приводит к трагедии! Оперативно-спасательный отряд настоятельно рекомендует соблюдать правила безопасности на воде.





По состоянию на 11 апреля 2017 года на водоемах Южно-Казахстанской области по причине оставления детей без присмотра погибло 5 несовершеннолетних детей. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года, количество утонувших составило 11 человек, в том числе 8 детей.





Так, 8 апреля в Сарыагашском районе, в поселке Курама в канал «Зак» по неосторожности упал и утонул мальчик, 2006 года рождения. Все несчастные случаи произошли на водоемах неохраняемых ГУ «ОСО ДЧС ЮКО (г. Шымкент) КЧС МВД РК».



