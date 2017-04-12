Daily Mail извинилось перед Меланьей Трамп за материал о её "работе" в эскорте

Незадолго до выборов президента США издание обвинило жену Дональда Трампа в том, что в 1990-е годы она занималась эскорт-услугами, когда решила бросить институт и уйти в модельный бизнес, сообщает Life.ru





На сайте британского издания Daily Mail появилась официальная заметка с извинениями перед супругой президента США Меланьей Трамп. Издание принесло первой леди США свои искренние извинения за все доставленные неудобства и согласилось выплатить назначенные судом штрафы и компенсации.









Напомним, Меланья подала в суд на Daily Mail сразу после публикации скандального материала (он вышел 20 августа 2016 года). По данным CNN, супруга нынешнего президента США намеревалась отсудить у британского таблоида 150 миллионов долларов.

Через 10 дней после подачи иска скандальный материал был удалён с сайта Daily Mail.





Отметим, в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Меланью отговаривали судиться с журналистами накануне выборов президента, чтобы не отвлекать внимание от своего супруга. Тем не менее модель решила идти до конца, чем заслужила одобрение феминисток всего мира.

Издание Washington Post тогда же опубликовало материал о том, что Меланья стала единственной первой леди в истории страны, которая заботится о себе самой, а не об имидже мужа. По мнению аналитиков издания, это идёт только на пользу миссис Трамп.



