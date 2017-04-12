Из 1200 зачисленных в кадровый резерв корпуса «А» осталось 125 человек - АДГСПК РК

На сегодняшний день в резерве корпуса «А» состоят 125 человек (12 на должностях ответственных секретарей и руководителей аппаратов, 10 - руководителей структурных подразделений ЦГО, 22 - председателей комитетов, ВСС, терподразделений АДГСПК, 75 - акимов районов, 6 - ревкомов), сообщает Zakon.kz. Об этом рассказала на брифинге заместитель директора Департамента государственной службы Айгерим Амирова Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК РК).

По ее словам, начиная с 2013 года в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А» зачислено 1 204 человека.

С 2013 года проведено 3 конкурсных отбора среди граждан в кадровый резерв корпуса «А». На одно место в среднем претендовало 4 человека.

А.Амирова сообщила, что в 2015 году на должности корпуса «А» назначены 66 человек, в 2016 - 99.

Институт корпуса «А» введен в 2013 году. Идею его создания впервые в июне 2008 года озвучил Глава государства на Международной конференции по вопросам государственной службы.

При внедрении данного института изучен передовой опыт «старшей службы» стран ОЭСР, занимающей ключевое место в управленческой структуре государственного аппарата.

Такие управленцы являются связующим звеном между политическими служащими, принимающими стратегические решения, и административными служащими, обеспечивающими реализацию утвержденной государственной политики.

Внедрение института корпуса «А» позволило четко разграничить полномочия политических и административных служащих, усилить кадровый потенциал управленческих должностей и сократить «командные перемещения», обеспечив кадровую стабильность.

Представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции отметила, что в сравнении с 2013 годом произошло существенное снижение частой сменяемости ответственных секретарей - в 8 раз, председателей комитетов - в 3,3 раза, председателей и членов ревизионных комиссий - в 2 раза.