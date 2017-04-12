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Бесконтрольный отпуск рецептурных лекарств в аптеках раскритиковала депутат

 

На пленарном заседании мажилиса в среду депутат Зауреш Аманжолова подвергла критике бесконтрольный отпуск рецептурных препаратов в аптеках, обратившись с запросом к министру здравоохранения Елжану Биртанову.

«Практика показывает, что имеет место бесконтрольный отпуск рецептурных препаратов в аптеках. Зачастую люди приходят в аптеку и спрашивают, какие лекарства лучше приобрести, перечисляя определенные симптомы болезни», — сказала Аманжолова.

По ее словам, в таких случаях работник аптеки довольно часто предлагает недешевые препараты.

«Также имеет место, когда пациенты, прочитав информацию о своем заболевании в Интернете, идут и покупают рекомендованные лекарства, так как они доступны. Таким образом, осуществляется реализация медикаментов не по назначению врача, а по рекомендациям», — добавила она.

Данные действия приводят к аллергическим проявлениям и лекарственной устойчивости организма, например, к антибиотиками. Назначение обезболивающих препаратов нередко приводят к осложнению и усложнению диагностики по хирургической патологии, отметила Аманжолова. Продолжаются случаи выдачи рецептов не на бланках установленного образца, а на рекламных буклетах определенных фармкомпаний, вместе с тем, замечает депутат, в зарубежных аптеках приобрести лекарственное средство без рецепта установленного образца, без печати организации здравоохранения и личной печати врача невозможно.

«Стандартом надлежащей аптечной практики, утвержденным приказом министра, допускается создание в аптеке кабинета медицинских консультаций, тогда как назначение лекарств все-таки должно осуществляться лечащим врачом, наблюдающим за пациентом. Считаем, что такой подход министерства здравоохранения для решения этой проблемы следует оптимизировать», — сказала мажилисвумен.

По словам Аманжоловой, от населения поступает много жалоб о сложностях, связанных с ежемесячным хождением в поликлинику для получения рецепта. Между тем законодательством предусмотрена возможность для выдачи рецепта на три месяца. Особенно это касается диспансерных пациентов, людей пожилого возраста и инвалидов.

«Отмеченные выше вопросы свидетельствуют о системных проблемах, с одной стороны, и лоббировании определенных препаратов среди врачей, с другой стороны. Поэтому считаем необходимым принять меры по внедрению этических и профессиональных норм продвижения лекарственных средств и системы отслеживания препаратов от производителя до пациента», — добавила она.

Также следует принять меры по внедрению оптимальной электронной выписки рецептов, по усилению контроля за выдачей рецептов по утвержденной министерством форме, по пересмотру стандартов надлежащей аптечной практики в отношении кабинетов медицинского обслуживания. Нужно принять меры по переходу отечественных аптек на международные стандарты, заключила депутат.

 

 

12 апреля 2017, 17:46
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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