Суд над Бишимбаевым пройдет в Астане, дата пока неизвестна

Бывший министр нацэкономики РК подозревается в получении взяток и находится под арестом с 12 января.

Судебный процесс в отношении бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева пройдет в Астане, заявил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.





Бишимбаев находится под арестом с 12 января по подозрению в неоднократном получении взяток. Арест ему продлен до 10 мая.





По информации Шпекбаева, расследование уголовного дела в отношении Бишимбаева пока продолжается.





"У него неоднократное получение взяток и хищение бюджетных средств около миллиарда (тенге — прим.). У него там есть и злоупотребление (должностными полномочиями — прим.)", — сказал Шпекбаев.





По его словам, суд пройдет в Астане.





"Головной офис (холдинга "Байтерек" — прим.) здесь же находился, фактически они (подозреваемые по делу — прим.) здесь находятся под следствием", — добавил замглавы агентства.





Шпекбаев напомнил, что дело ведет национальное бюро по противодействию коррупции РК. Он затруднился сказать, когда дело поступит в суд.





"Время есть еще, сроки не вышли. Потом будет ознакомление, тоже вопрос может быть затяжным", — заключил Шпекбаев.





Как сообщали ранее в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции РК, Бишимбаев, будучи председателем правления национального управляющего холдинга "Байтерек", организовал преступную схему по хищению 1 миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".





В преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций − Д.Ибрашев, Ж.Исабек и М.Кожабаев. Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО "Завод строительных металлоконструкций" под видом оплаты за питание и проживание рабочих.





Из указанной суммы Бишимбаев лично получил 2 миллиона долларов через посредника — своего двоюродного брата С.Нурлыбека.





Ранее адвокаты Бишимбаева призвали СМИ соблюдать презумпцию невиновности в отношении их подзащитного.





Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вскоре после обнародования информации об аресте Бишимбаева сказал, что молодой министр экономики, болашаковец "попался серьезно".







