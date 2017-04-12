Суд над Бишимбаевым пройдет в Астане, дата пока неизвестна
12 апреля 2017, 18:02
Бывший министр нацэкономики РК подозревается в получении взяток и находится под арестом с 12 января.
Судебный процесс в отношении бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева пройдет в Астане, заявил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.
Бишимбаев находится под арестом с 12 января по подозрению в неоднократном получении взяток. Арест ему продлен до 10 мая.
По информации Шпекбаева, расследование уголовного дела в отношении Бишимбаева пока продолжается.
"У него неоднократное получение взяток и хищение бюджетных средств около миллиарда (тенге — прим.). У него там есть и злоупотребление (должностными полномочиями — прим.)", — сказал Шпекбаев.
По его словам, суд пройдет в Астане.
"Головной офис (холдинга "Байтерек" — прим.) здесь же находился, фактически они (подозреваемые по делу — прим.) здесь находятся под следствием", — добавил замглавы агентства.
Шпекбаев напомнил, что дело ведет национальное бюро по противодействию коррупции РК. Он затруднился сказать, когда дело поступит в суд.
"Время есть еще, сроки не вышли. Потом будет ознакомление, тоже вопрос может быть затяжным", — заключил Шпекбаев.
Как сообщали ранее в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции РК, Бишимбаев, будучи председателем правления национального управляющего холдинга "Байтерек", организовал преступную схему по хищению 1 миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".
В преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций − Д.Ибрашев, Ж.Исабек и М.Кожабаев. Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО "Завод строительных металлоконструкций" под видом оплаты за питание и проживание рабочих.
Из указанной суммы Бишимбаев лично получил 2 миллиона долларов через посредника — своего двоюродного брата С.Нурлыбека.
Ранее адвокаты Бишимбаева призвали СМИ соблюдать презумпцию невиновности в отношении их подзащитного.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вскоре после обнародования информации об аресте Бишимбаева сказал, что молодой министр экономики, болашаковец "попался серьезно".
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Sputnik / Болат Шайхинов.
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