В Екатеринбурге подростки насмерть забили охранника, попросившего их не шуметь
12 апреля 2017, 18:12
Инцидент произошёл в одном из многоквартирных жилых домов Екатеринбурга.
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего Олега С. (имя и фамилия изменены). Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего, передает Life.
По предварительной информации, вечером 8 марта юноша вместе с девушкой и друзьями устроили шумную вечеринку в одном из подъездов дома, расположенного в Чкаловском районе города.
Компания вела себя слишком громко, и в конце концов кто-то из жильцов не выдержал и вызвал охранника ТСЖ. 40-летний охранник поднялся на этаж, где, по данным следствия, находилось более десяти молодых людей, и попросил их покинуть здание. Однако не все присутствующие смирились с просьбой незваного гостя и поторопились разойтись.
Олег стал жестоко избивать охранника руками и ногами, по предварительной информации, со временем ему на помощь подоспели два товарища. Мужчина, получив серьёзные травмы головы и сильные ушибы всего тела, потерял сознание и больше в него не приходил. А спустя месяц — 9 апреля — он скончался в больнице.
— Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбурга Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Подозреваемый на данный момент задержан, — сообщили в региональном управлении СК.
В настоящее время следователи выясняют все детали случившегося. Расследование продолжается.
Фото: соцсети.
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