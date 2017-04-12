850 тысяч билетов продано на выставку «Астана ЭКСПО-2017»

850 тысяч билетов продано на международную выставку ЭКСПО. Об этом сегодня в ходе заседания руководства компании НК «Астана ЭКСПО-2017» рассказал директор департамента коммерциализации Даулет Еркимбаев, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«10 июня прошлого года стартовала онлайн продажа билетов путем их покупки на нашем сайте. Так 10 октября прошлого года, за полгода до начала выставки стартовала оффлайн продажа билетов через официальные ЭКСПО-кассы. В Астане 2 тикет-офиса, и официальная касса. В Алмате 2 официальные билетные кассы», - сказал спикер.





«В марте мы открыли наши кассы во всех областях республики. Помимо этого, были запущены 7 фирменных касс и 38 точек продажи билетов во всех регионах Российской Федерации в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Сочи. Таким образом, разворачивая сеть своих фирменных касс, мы создали максимальные условия для доступности мест приобретения. На сегодняшний день заключено договоров и реализовано билетов в количестве более 850 тысяч штук» - заключил он.



