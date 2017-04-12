В Акмолинской области обсудили программную статью Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
12 апреля 2017, 18:59
Участие в партийной конференции принял весь областной актив.
12 апреля в рамках XXVII внеочередной партийной конференции Акмолинского филиала партии, на котором присутствовал весь областной актив состоялось обсуждение программной статьи Н. Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», передает Управление внутренней политики Акмолинской области.
Аким области Малик Мурзалин подробно раскрыл тезисы публикации Главы государства в газете «Егемен Казахстан», особо выделив основные приоритеты и направления развития Казахстана, подчеркнув, что ключевым условием для достижения данной цели является модернизация образования и сохранение культурно-нравственных ценностей.
В своем выступлении председатель Акмолинского филиала ОО «Гражданский Альянс Казахстана» И. Терентьева отметила, что в своей программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» Глава государства продолжает тему, которая ранее озвучена в его выступлениях как «У подножья Улытау», «План нации – Путь к казахстанской мечте», где говорится о необходимости качественной трансформации массового сознания и модернизации идеологии казахстанцев, при этом сохранив главное в национальном менталитете.
Редактор областной газеты «Арқа ажары» К.Торегожа подчеркнул, что в Казахстане идет духовное возрождение общества. За годы независимости проделано большая работа, но предстоит еще более масштабная работа в этом направлении.
В ходе конференции аким области Малик Мурзалин избран председателем регионального филиала. В мероприятии также принимал участие секретарь партии «Нұр Отан» Фархад Куанганов.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853465-4ce49d37a527b1356da8f8f66117e94d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...