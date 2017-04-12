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В Акмолинской области обсудили программную статью Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»

12 апреля 2017, 18:59

Участие в партийной конференции принял весь областной актив.

12 апреля в рамках XXVII внеочередной партийной конференции Акмолинского филиала партии, на котором присутствовал весь областной актив состоялось обсуждение программной статьи Н. Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», передает Управление внутренней политики Акмолинской области.

Аким области Малик Мурзалин подробно раскрыл тезисы публикации Главы государства в газете «Егемен Казахстан», особо выделив основные приоритеты и направления развития Казахстана, подчеркнув, что ключевым условием для достижения данной цели является модернизация образования и сохранение культурно-нравственных ценностей.

В своем выступлении председатель Акмолинского филиала ОО «Гражданский Альянс Казахстана» И. Терентьева отметила, что в своей программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» Глава государства продолжает тему, которая ранее озвучена в его выступлениях как «У подножья Улытау», «План нации – Путь к казахстанской мечте», где говорится о необходимости качественной трансформации массового сознания и модернизации идеологии казахстанцев, при этом сохранив главное в национальном менталитете.

Редактор областной газеты «Арқа ажары» К.Торегожа подчеркнул, что в Казахстане идет духовное возрождение общества. За годы независимости проделано большая работа, но предстоит еще более масштабная работа в этом направлении.

В ходе конференции аким области Малик Мурзалин избран председателем регионального филиала. В мероприятии также принимал участие секретарь партии «Нұр Отан» Фархад Куанганов.



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