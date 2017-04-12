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Замакима Атырауской области просит увеличить квоту на волонтеров из его региона с 50 до 150

12 апреля 2017, 19:04

Большое количество молодых людей желает принять участие в ЭКСПО-2017 в качестве волонтеров.

Заместитель акима Атырауской области Жасулан Суюнчалиев попросил руководство национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» увеличить квоту на волонтеров из его региона с 50 до 150 человек. Об этом он заявил в ходе заседания председателя компании Ахметжана Есимова с заместителями глав регионов, передает корреспондент Zakon.kz.

«50 человек по распределению у нас есть, но у нас молодежь просит увеличить квоту до 150. Мы готовы это все организовать» - сказал заместитель главы области.

Он особо отметил, что большое количество молодых людей желает принять участие в выставке в качестве волонтеров. И число заявок значительно превышает установленную квоту.

Татьяна Ковалева, Астана.

Фото: expo2017astana.com.


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