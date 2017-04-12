Замакима Атырауской области просит увеличить квоту на волонтеров из его региона с 50 до 150

Заместитель акима Атырауской области Жасулан Суюнчалиев попросил руководство национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» увеличить квоту на волонтеров из его региона с 50 до 150 человек. Об этом он заявил в ходе заседания председателя компании Ахметжана Есимова с заместителями глав регионов, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«50 человек по распределению у нас есть, но у нас молодежь просит увеличить квоту до 150. Мы готовы это все организовать» - сказал заместитель главы области.





Он особо отметил, что большое количество молодых людей желает принять участие в выставке в качестве волонтеров. И число заявок значительно превышает установленную квоту.





Татьяна Ковалева, Астана.





Фото: expo2017astana.com.



