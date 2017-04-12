Замакима Атырауской области просит увеличить квоту на волонтеров из его региона с 50 до 150
12 апреля 2017, 19:04
Большое количество молодых людей желает принять участие в ЭКСПО-2017 в качестве волонтеров.
Заместитель акима Атырауской области Жасулан Суюнчалиев попросил руководство национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» увеличить квоту на волонтеров из его региона с 50 до 150 человек. Об этом он заявил в ходе заседания председателя компании Ахметжана Есимова с заместителями глав регионов, передает корреспондент Zakon.kz.
«50 человек по распределению у нас есть, но у нас молодежь просит увеличить квоту до 150. Мы готовы это все организовать» - сказал заместитель главы области.
Он особо отметил, что большое количество молодых людей желает принять участие в выставке в качестве волонтеров. И число заявок значительно превышает установленную квоту.
Татьяна Ковалева, Астана.
Фото: expo2017astana.com.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853466-9340c1f457510a6432970e37854ca702
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...