Лаундж-бар известной певицы был оштрафован на сумму более миллиона тенге

Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы подали в суд на владельцев пристройки по ул.Ауэзова, дом 128, кв.20 в Бостандыкском районе, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.





«Владельцем нежилого помещения №16, на основании договора купли-продажи за № 1-3121 от 4 июня 2013 года является ИП Рустемова Анар Тулегеновна. Пристройка нежилого помещения находится на земельном участке с кадастровым номером 20-313-002-077, с целевым назначением участка: для эксплуатации и обслуживания магазина, общей площадью 0,0570 га (доля 0,0051 га)», - рассказал руководитель ГАСК города Алматы Кайыржан Жаксымбетов.





В ходе проверки было установлено, что было произведено переоборудование квартиры и внутренняя перепланировка квартиры №20 и нежилого помещения № 16, путем установки и демонтажа межкомнатных перегородок, также осуществлено строительство пристройки к помещению.





По факту нарушения постановлениями Управления за № 274, 274/1, 274/2, 274/3 от 18 марта 2017 года ИП Рустемова А.Т. была признана виновной в совершении административного производства по ст. 316 ч. 1, 321, 322 ч. 1,323 КоАПРК и подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 520 месячных расчетных показателей , что составляет 1 179 880 (один миллион сто семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят ) тенге. Кроме того, 3 апреля 2017 года Управлением подано исковое заявление о сносе незаконно незаконно возведенной пристройки к кв. №20 в Бостандыкский районный суд Алматы.





Сообщается, что акимат города Алматы неоднократно предупреждал хозяйку заведения о нарушениях. Суд назначен на 25 апреля.





Напомним , в ноябре 2016 года в редакцию Zakon.kz обратились жильцы жилого дома с жалобой на владелицу Лаундж-бара. Официально бар открылся вечером 15 ноября, мешая жильцам спать по ночам - дом старой постройки не имеет соответствующей шумоизоляции и вентиляции. Ранее мы также писали о том, каким образом игнорируются законы и правила баром.



