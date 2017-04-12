В Талдыкоргане обсудили вопросы подготовки востребованных кадров на рынке труда

В Талдыкоргане прошел первый международный форум «Образование. Бизнес. Карьера» посвященный вопросам внедрения дуального обучения, формирования диалоговой площадки для представителей государственных органов, учебных заведений и бизнеса, развития человеческого капитала через социальное партнерство бизнеса.





В работе форума приняли участие аким Алматинской области Амандык Баталов, профильные ведомства областного акимата, представители бизнес среды региона, учреждения образования и зарубежные эксперты





Открывая пленарное заседание форума аким Алматинской области отметил роль форума как диалоговой площадки бизнеса и власти, работодателя и будущего соискателя.





"Результаты работы Форума будут иметь большое значение для реализации проектов государства и бизнеса, развития экономики и социального сектора. И это очень важно, так как успех каждого дела зависит от того, кто им будет заниматься, а значит - от каждого из нас. Многие из вас присутствовали на встрече с представителями бизнеса в июне 2016 года, где были представлены инвестиционные возможности Алматинской области. Мы благодарим вас за вложенные инвестиции, которые позволили области выйти в 2016 году на ведущих позиции и в число лидеров в республике по объему инвестиций, превысив уровень 2015 года на 38 миллиард тенге с индексом физического объема 103,3%. При этом основная доля - внебюджетные инвестиции. В 2016 году реализован 31 инвестиционный проект на сумму 33,8 миллиард тенге, создано 1765 новых рабочих мест. В 2017 году планируем реализовать 30 проектов на сумму 78,9 млрд. тенге с созданием более 3,1 тысяч рабочих мест. Всего с 2017 по 2020 годы намерены реализовать 86 проектов на сумму более 1,6 триллионов тенге и создать свыше 11 тысяч рабочих мест. За счет ввода новых предприятий в 2016 году объем промышленного производства составил 645,3 миллиард тенге с индексом физического объема – 101,2%", - сказал Амандык Баталов во вступительном слове мероприятия, отметив тенденцию индустриализации региона. Затем аким области подчеркнул, что на волне индустриализации и новой волной модернизации, требования бизнеса как работодателей ставят совершенно иные запросы к соискателям.





- Новая индустриальная революция выдвигает совершенно иные подходы к квалификационным требованиям работников, которые должны быть готовы к тому, чтобы постоянно овладевать навыками работы на самом передовом оборудовании и современном производстве. Президент нашей страны Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем Послании народу Казахстана "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" отметил: "Нужно дать импульс развитию системы профессионального образования для подготовки специалистов новых производств в рамках обозначенной экономики". И тем самым дал старт реализации проекта "Бесплатное профессионально-техническое образование для всех". Это решение – весьма своевременно: наша молодежь будет обеспечена работой, а производство получит квалифицированные кадры. Такое может себе позволить только то государство, которое заботится о своем будущем. Это очень серьезный посыл для нашей молодежи – он будет формировать и образ жизни, и образ мыслей о ценности человеческого труда. В нашей области функционируют 73 колледжа, из них 41 государственный и 32 частных. В них обучаются более 32,2 тысяч студентов. В рамках обеспечения бесплатного технического и профессионального образования из областного бюджета на 2016-2017 учебный год по государственному образовательному заказу было принято 5312 человек. Подготовка кадров в области ведется по 68 специальностям и 122 квалификациям по направлениям: сельское хозяйство, сфера обслуживания, строительство, технология машин и оборудования, педагогика, юриспруденция, экономика, медицина и социальная сфера. Также предусматривается ежегодное увеличение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов, в том числе по рабочим квалификациям. По результатам ежегодно проводимого мониторинга колледжи области планируют открытие новых рабочих профессий. Для обеспечения высокого качества профессиональной подготовки специалистов заключены договоры с ведущими предприятиями региона, путем объединения интеллектуального потенциала, материальных, финансовых и корпоративных ресурсов. Управление образования совместно с Палатой предпринимателей Алматинской области реализуют Республиканскую дорожную карту внедрения дуального обучения, куда вошли 24 колледжа области по 37 специальностям. Заключены договора с 123 предприятиями области, благодаря чему, дуальным обучением охвачено 1034 студента. Сегодня на первом Форуме «Образование. Бизнес. Карьера.» с участием всех заинтересованных сторон мы планируем обсудить самые насущные проблемы подготовки кадров для всех секторов экономики и бизнеса. Мы надеемся выработать сегодня конкретные механизмы партнерства для обеспечения кадрами приоритетные проекты государства, малого и среднего бизнеса, - подытожил свое выступление Амандык Баталов.





Свое видение на современные требования к качеству образования и подготовки квалифицированных кадров отметили и другие участники форума. Так Координатор Ремесленной палаты города Трир, Германии Альберт Овер поделился планами по совершенствованию дуального обучения в Казахстане. По словам эксперта очень важно чтобы все участвующие организации в дуальном обучении шли единым фронтом. Сейчас ситуация такова, что за дуальное обучение отвечают большей мере только колледжи.





- Предприятия не так сильно стимулированы этой частью и это один из моментов, на которое стоит обратить внимание. Важно, чтобы все шли единым фронтом и важно включить в работу больше предприятии. Нужно заинтересовать предпринимателей и стимулировать их включение в процесс обучения. Один из аспектов не достаточной заинтересованности предприятии в обучение будущих кадров совместно с колледжами – это устаревшая митрально-техническая база учебных учреждении. Но, самый основной вопрос к сегодняшнему образованию в колледжах это вопросы не к практике, есть безусловные вопросы к теоретической части обучения, - отметил эксперт.





В свою очередь директор Палаты предпринимателей Алматинской области Лаззат Чинкисбаева акцентировало свое внимание на первые плоды мероприятия.





"В работе форума приняли участие более 200 предпринимателей региона, которые на 11 панельных сессиях отвечали на вопросы как достичь баланса между подготовкой кадров и соответственное обучение, отвечающий сегодняшним требованиям к специалистам, в том числе и молодым. У нас сегодня нехватка на рынке кадров в отрасли фармацевтики, агропромышленного сектора и туризма. Сегодня в ходе диалоговой площадки бизнес и колледжи смогли обсудить актуальные темы на рынке труда. Иной раз учреждения образования готовят специалистов по своему видению, а предпринимателем нужны те же специалисты, но которые овладели современными тенденциями данной профессии. Именно в такие ситуации не должны иметь место. Каждый молодой специалист должен быть востребованным на рынке труда. Но, для этого надо подготовить его по современным стандартам, которое как раз таки диктует рынок. Сегодня колледжи не оборудованы современными оборудованиями, станками и другой техникой. Студенты обучаются на устаревшей технике которую сейчас никто не использует. Кроме того, не хватает производственной практики. Именно, об этом мы благодаря данному форуму смогли поговорить открыто и поставить все точки над "Ы". Подготовка квалифицированных кадров это забота не только учреждении образования, но и в интересах самих работодателей. И здесь необходимо стимулировать бизнес среду принимать активное участие в дуальном обучении кадров".





В ходе форума также были отмечены ряд компании, которые на протяжении нескольких лет демонстрируют успешный пример социального партнерства. Так, благодарственными письмами.