Карагандинский областной актив обсудил программную статью Назарбаева

Аким области дал поручение в ближайшее время донести до каждого жителя области сущность этого важного программного документа.

Сегодня в акимате Карагандинской области состоялось заседание актива по обсуждению программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», посвященной национальному сознанию нашего народа в 21 веке.





Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов отметил, что Казахстан уже стоит на пути экономической модернизации, но все эти реформы не будут иметь смысла без духовной составляющей.





- С 2025 года Казахстан перейдет на латиницу. Уверен, это решение Президента ускорит вхождение нашей страны в общемировой процесс. Более того, лучший мировой опыт, вложенный в учебники ведущих вузов мира, будет изложен на казахском языке. А богатое духовное наследие нашего народа будет переоценено с учетом реалий меняющегося мира. К этим реформам, в первую очередь, должны быть готовы наши школы и вузы, - сказал на заседании глава региона.





Также от подчеркнул, что успешная страна – это, прежде всего успешные люди, и выразил уверенность, в том,что среди «Ста новых имен Казахстана» будет немало карагандинцев.









На собрании присутствовали ветераны, депутаты, руководители государственных органов, представители творческой интеллигенции, бизнеса, НПО, политических партий, СМИ.





- На сегодняшний день мы вошли в число 50-ти конкурентоспособных стран мира. В Казахстане мощная экономика, и крепкий фундамент. Теперь нас ждет духовное обновление. Народ ждал этой статьи, народ готов к обновлению, -сказал председатель Карагандинского отделения Союза писателей Казахстана, известный поэт Серик Аксункарулы.





Председатель областного чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах», заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстан по Карагандинской области Увайс Джанаев, в своем выступлении отметил:





- Статья Главы государства определила главные ориентиры: развивать родную культуру, язык казахского народа, сохраняя сформированные традиции и духовные ценности. Ведь казахская духовная культура - это мощная идеология. Именно ее возрождение поможет сохранить нашу идентичность, наше единство, станет мощным барьером религиозному экстремизму, сепаратизму, новым формам мировой революции.





Кроме того, на заседании также выступили депутат областного маслихата Айман Тукбай, руководитель кафедры политологии и социологии КарГУ им. Е.Букетова, кандидат политических наук, доцент Дастан Кошербаев, а также руководитель отдела информационного обеспечения и социальных технологий молодежного ресурсного центра Карагандинской области Ергулан Хамитов.





В завершение встречи аким области Ерлан Кошанов дал поручение в ближайшее время донести до каждого жителя области сущность этого важного программного документа.