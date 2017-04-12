В Алматы начато строительство завода по выпуску стальных труб большого диаметра

Первый в стране высокотехнологичный завод создаст новые рабочие места, а также обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Сегодня в Алматы на территории Индустриальной зоны в Алатауском районе состоялась торжественная церемония закладки капсулы, давшая старт строительству первого в стране высокотехнологичного завода по производству стальных сварных труб большого диаметра для транспортировки нефти, газа, воды и нефтепродуктов, использования в горнодобывающей, строительной, химической промышленности, энергетике, передает передает Zakon.kz





В своем выступлении аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что строительство нового высокотехнологичного завода позволит обеспечить импортозамещение на 60% от ввозимой в Казахстан трубной продукции, создать новые рабочие места, а также обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет.





«Индустриальная зона, созданная по поручению Главы государства, стала центром притяжения иностранных инвестиций. Из 39 проектов: 18 – экспортоориентированны, 7 – с участием зарубежного капитала. Среди них российский KMK Investment, японский Tokio Rope, иорданская Hikma, а сегодня и китайский Asia Steel Pipe. В данный проект инвестируются 33 млрд. тенге, акиматом города проведена работа по подведению соответствующих коммуникаций. На период строительства будет создано до 800 рабочих мест и более 300 постоянных после запуска завода», - сказал Б.Байбек.





По словам генерального директора CNPC Жанг Дзинхуа, реализация проекта стала возможна по итогам встречи Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня в 2014 году, в рамках которой была подписана Программа комплексного стратегического сотрудничества в нефтегазовой отрасли между АО «НК «КазМунайГаз» и CNPC.





«Данный проект знаменует новую веху отношений между странами. Наши приоритеты при строительстве – обеспечение качества и безопасности, трансферт современных технологий, соблюдение законодательства страны и своевременный ввод в эксплуатацию», - добавил генеральный директор CNPC.





В свою очередь председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев подчеркнул, что предприятие будет удовлетворять спрос на трубы не только в нефтегазовой, горнодобывающей и химической отраслях, но и в жилищно-коммунальном хозяйстве Алматы. По его словам, данный проект отвечает поручению Главы государства по развитию несырьевого сектора экономики.





Производственная мощность завода, который расположится на 18,2 га в Алатауском районе, составит 100 тыс. тонн трубной продукции в год. В целом, за последние 8 лет для развития Алатауского района из местного бюджета было выделено 300 млрд. тенге, сформирована полноценная инфраструктура нового административного центра. Построены детские сады, школы, объекты здравоохранения, административные здания, спортивные сооружения и др.