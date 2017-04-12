Назарбаев: Конкурентоспособность человека становится фактором успеха нации
12 апреля 2017, 20:29
Конкурентоспособность означает прежде всего способность нации предложить что-либо выигрышное по цене и качеству на региональных и глобальных рынках.
Успешное развитие общества возможно только через развитие своей конкурентоспособности. Об этом говорится в статье Главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", передает Zakon.kz.
"Это означает прежде всего способность нации предложить что-либо выигрышное по цене и качеству на региональных и глобальных рынках. И это не только материальный продукт, но и знания, услуги, интеллектуальные продукты, наконец, качество трудового ресурса. Особенность завтрашнего дня в том, что именно конкурентоспособность человека, а не наличие минеральных ресурсов, становится фактором успеха нации", - говорится в статье.
Отмечается, что любому казахстанцу необходимо обладать набором качеств, достойных XXI века - компьютерная грамотность, знание иностранных языков, культурная открытость.
"Поэтому и программа "Цифровой Казахстан", и программа трехъязычия, и программа культурного и конфессионального согласия – это часть подготовки нации (всех казахстанцев) к жизни в XXI веке. Это часть нашей конкурентоспособности", - отметил в статье Назарбаев.
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