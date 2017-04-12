Переименование Южной Осетии в Аланию поддержали 78% избирателей
12 апреля 2017, 20:42
Одновременно с референдумом о переименовании в Южной Осетии прошли президентские выборы.
Присвоение Южной Осетии равнозначного названия "Государство Алания" поддержали 78% избирателей, заявила журналистам глава ЦИК республики Белла Плиева, передает РИА Новости.
"По референдуму — за проголосовали 78%, против — 20%", — сказала Плиева, подчеркнув, что это предварительные данные.
Она добавила, что окончательные итоги референдума будут подведены в течение пяти дней.
Одновременно с референдумом о переименовании в Южной Осетии прошли президентские выборы. Согласно последним данным, спикер парламента Анатолий Бибилов набирает 57,98% голосов.
Фото: Sputnik/ Наталья Айриян.
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