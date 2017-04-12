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Переименование Южной Осетии в Аланию поддержали 78% избирателей

12 апреля 2017, 20:42

Одновременно с референдумом о переименовании в Южной Осетии прошли президентские выборы.

Присвоение Южной Осетии равнозначного названия "Государство Алания" поддержали 78% избирателей, заявила журналистам глава ЦИК республики Белла Плиева, передает РИА Новости.

"По референдуму — за проголосовали 78%, против — 20%", — сказала Плиева, подчеркнув, что это предварительные данные.

Она добавила, что окончательные итоги референдума будут подведены в течение пяти дней.

Одновременно с референдумом о переименовании в Южной Осетии прошли президентские выборы. Согласно последним данным, спикер парламента Анатолий Бибилов набирает 57,98% голосов.

Фото: Sputnik/ Наталья Айриян.

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