Переименование Южной Осетии в Аланию поддержали 78% избирателей

Одновременно с референдумом о переименовании в Южной Осетии прошли президентские выборы.

Присвоение Южной Осетии равнозначного названия "Государство Алания" поддержали 78% избирателей, заявила журналистам глава ЦИК республики Белла Плиева, передает передает РИА Новости





"По референдуму — за проголосовали 78%, против — 20%", — сказала Плиева, подчеркнув, что это предварительные данные.





Она добавила, что окончательные итоги референдума будут подведены в течение пяти дней.





Одновременно с референдумом о переименовании в Южной Осетии прошли президентские выборы. Согласно последним данным, спикер парламента Анатолий Бибилов набирает 57,98% голосов.



