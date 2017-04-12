Президент: Модернизация невозможна без изменения ряда привычек и стереотипов

Модернизация невозможна без изменения ряда привычек и стереотипов. Об этом говорится в статье Нурсултана Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", передает передает Zakon.kz





"В нашей истории есть много примеров подлинного прагматизма. На протяжении столетий наши предки сохранили уникальный экологически правильный уклад жизни, сохраняя среду обитания, ресурсы земли, очень прагматично и экономно расходуя ее ресурсы", - изложил в статье Назарбаев.





Президент привел печальный опыт нерационального использования ресурсов - исчезновение Аральского моря и превращение тысяч гектаров плодородных земель в зоны экологического бедствия.





"На пути модернизации нам стоит вспомнить навыки предков. Прагматизм означает точное знание своих национальных и личных ресурсов, их экономное расходование, умение планировать свое будущее. Прагматизм есть противоположность расточительности, кичливости, жизни напоказ. Культура современного общества – это культура умеренности, культура достатка, а не роскоши, это культура рациональности. Умение жить рационально с акцентом на достижение реальных целей, с акцентом на образование, здоровый образ жизни и профессиональный успех – это и есть прагматизм в поведении. И это единственно успешная модель в современном мире. Когда же нация и индивид не ориентированы на конкретные практические достижения, тогда и появляются несбыточные, популистские идеологии, ведущие к катастрофе.", - отметил Президент.





В статье приводятся исторические примеры, которые привели целые нации, ведомые несбыточными идеологиями, к поражению.





"Мы видели крах трех главных идеологий прошлого века – коммунизма, фашизма и либерализма. Век радикальных идеологий прошел. Нужны ясные, понятные и устремленные в будущее установки. Такой установкой может быть ориентация на достижение конкретных целей с расчетом своих возможностей и пределов, как человеком, так и нацией в целом. Реализм и прагматизм – вот лозунг ближайших десятилетий", - заключил Президент.



