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Нурсултан Назарбаев: В ближайшие десятилетия половина существующих профессий исчезнет

12 апреля 2017, 21:14

Успешно жить в современном мире сможет только высокообразованный человек, который может относительно легко менять профессию именно благодаря высокому уровню образования.

В статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" Президент Казахстана рассказал о культе знания в стране, передает Zakon.kz.

"Многое было сделано за годы Независимости. Мы подготовили десятки тысяч молодых специалистов в лучших университетах мира. Начало, как известно, было положено программой "Болашак" еще в начале 90-х годов прошлого века. Мы создали ряд университетов очень высокого уровня, систему интеллектуальных школ и многое другое. Но культ образования должен быть всеобщим. И тому есть жесткая и ясная причина. Технологическая революция ведет к тому, что в ближайшие десятилетия половина существующих профессий исчезнет. Такой скорости изменения профессионального облика экономики не знала ни одна эпоха", - говорится в статье.

Как отметил Президент, в таких условиях успешно жить сможет только высокообразованный человек, который может относительно легко менять профессию именно благодаря высокому уровню образования. В связи с этим, Казахстан сегодня в числе самых передовых стран мира по доле бюджетных расходов на образование.

"Каждый казахстанец должен понимать, что образование - самый фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи образование должно стоять первым номером. Если в системе ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех", - заключил Глава государства.

Фото: express-k.kz.

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