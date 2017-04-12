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На Украине предложили отменить все принятые в СССР законы

12 апреля 2017, 21:30

В 2016 году украинское правительство отменило 367 советских нормативных актов, во время второй волны было отменено еще более 100.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Верховную раду внесут законопроект об отмене всех нормативно-правовых актов, принятых во времена СССР. Об этом он написал в Facebook, передает РИА Новости.

По его словам, Киев заменит "устаревшие нормативные акты современными европейскими".

"Остальное отойдет в историю", — добавил политик. Он также отметил, что в 2016 году украинское правительство отменило 367 советских нормативных актов, во время второй волны было отменено еще более 100.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал в обществе большой резонанс, так как в нем не прописаны границы применения закона.

Фото: РИА Новости. Виталий Белоусов.

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