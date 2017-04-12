Глава государства: Патриотизм начинается с любви к своей земле

От малой родины начинается любовь к большой родине – своей родной стране (к Казахстану), - отметил Президент.

Нурсултан Назарбаев в своей программной статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" предложил программу "Туған жер", которая легко перейдет в более широкую установку – "Туған ел", передает передает Zakon.kz





"Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям – это важнейшая черта патриотизма. Это основа того культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов. На протяжении столетий наши предки защищали конкретные места и районы, сохранив для нас миллионы квадратных километров благодатной земли. Они сохранили будущее", - написал Президент.





Он объяснил, что означает на практике любовь к малой родине и программа "Туған жер"? Программа станет одним из настоящих оснований нашего общенационального патриотизма.





Для этого, как отметил Назарбаев, необходимо организовать серьезную краеведческую работу в сфере образования, экологии и благоустройства, изучение региональной истории, восстановление культурно-исторических памятников и культурных объектов местного масштаба.





Также необходимо содействие бизнесменам, чиновникам, представителям интеллигенции и молодежи, которые переехав в другие регионы страны, хотели бы поддержать свою малую родину. Это нормальное и патриотическое желание, и его нужно поддерживать, а не запрещать.





"Местным властям нужно системно и организованно подойти к программе "Туған жер". Нельзя пускать эту работу на самотек, потому что она требует взвешенности и правильности в понимании. Мы должны найти разные формы поддержки и социального уважения, которые помогут малой родине, включая механизм спонсорской помощи. Здесь огромное поле для работы. Мы можем быстро озеленить наши города, значительно помочь компьютеризации школ, поддержать региональные вузы, художественные фонды местных музеев и галерей и т. д. От малой родины начинается любовь к большой родине – своей родной стране (к Казахстану)", - отметил Глава государства.





Наряду с проектом «Туған жер», который направлен на местные, локальные объекты и поселения, необходимо укрепить в сознании народа и другое – общенациональные святыни.





"Нам нужен проект "Духовные святыни Казахстана", или, как говорят ученые, "Сакральная география Казахстана". У каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места, которые носят общенациональный характер, которые известны каждому представителю этого народа. Это одно из оснований духовной традиции. Для Казахстана это особенно важно. Мы – огромная по территории страна с богатой духовной историей. Иногда наши размеры играли разную роль в истории. Но никогда в народе не прерывалась связь в этом духовном географическом поясе. Однако при этом за всю историю мы не создали единое поле, единую цепочку этих важных с точки зрения культуры и духовного наследия святых мест", - написал Назарбаев.





"Вопрос в том, чтобы увязать в национальном сознании воедино комплекс памятников вокруг Улытау и мавзолея Кожа Ахмета Яссауи, древние памятники Тараза и захоронения Бекет-Ата, древние комплексы восточного Казахстана и сакральные места Семиречья, и многие другие места. Все они образуют каркас нашей национальной идентичности. Когда сегодня говорят о воздействии чуждых идеологических влияний, мы не должны забывать, что за ними стоят определенные ценности, определенные культурные символы других народов. А им может противостоять только собственная национальная символика", - отметил Глава государства.





Назарбаев поручил Правительству в течение года разработать этот проект в диалоге с общественностью и увязать в нем три элемента:





1. Нужна образовательная подготовка каждого казахстанца по роли и месту этого «Культурно-географического пояса».

2. Наши СМИ должны серьезно и системно заняться национальными информационными проектами в этой связи.

3. Внутренний и внешний культурный туризм должен опираться на это символическое наследие народа. По своему культурному значению тот же Туркестан или Алтай имеют не просто национальное или континентальное значение, – это глобальные величины.