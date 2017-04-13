Казахстанцы обнаружили в шоколадных яйцах голых пупсов

В Караганде игрушки из шоколадного яйца неожиданно стали поводом для сексуального скандала. Некоторых жителей возмутило, что пупсы, которые продаются вместе со сладостями, абсолютно обнажены. Кто-то разглядел неприличное в их позах, и продукцию тут же окрестили таким знакомым словом «Уят», сообщает телеканал КТК.

Анастасия Машнина - та самая мама, которая привлекла внимание к шоколадным яйцам с непристойным, по ее мнению, содержанием. Карагандинка считает, что обнаженные пупсы выглядят крайне вызывающе, если не сказать больше, и могут плохо сказаться на детской психике.





Анастасия Машнина:





- Что интересно привьют вот такие игрушки? Где голый мальчик, голая девочка вместе пекут торт. Почему они при этом голые? Или почему они при этом трогают друг друга. Целуются. На щечке следы помады. Вот на какие вопросы мама будет отвечать. Как она объяснит такую ситуацию?





Пупсов, которые попались 10-летнему сыну, Настя сняла и в фас, и в профиль, а потом написала возмущенный пост в интернете. Малышей в комментариях тут же прозвали пупсами-нудистами и целующимися голышами. Впрочем, были и те, кто ничего постыдного в игрушках не увидел. Мол, подобные пупсы и в советское время были. К тому же у тех, что прилагались к шоколадным яйцам, нет гениталий. А значит, все остальное – неприличные фантазии взрослых. Специалисты же говорят: если вас такой товар возмущает, можно пожаловаться.





Жаслан Айтмаганбетов, председатель общественного объединения по защите прав потребителей:





- В управление по защите прав потребителей для проведения соответствующей проверки. Соответственно при проверке они должны проверить наличие сертификации, соответствие. Даже при наличии сертификата на соответствие должны проводить еще экспертизу. Все-таки по вот этой позиции, то есть насколько он соответствует возрастному цензу и вообще насколько он психологически может негативно влиять на детей.





Если же комиссия все-таки выявит какие-то нарушения, тогда этот товар придется убрать с прилавков. Российский производитель интересных сладостей пока ничего не комментирует. Однако нас заверили, что все лицензии и разрешения у фирмы имеются. Бизнесмены признались, что недоумевают, почему старые добрые пупсы так сильно возбудили карагандинцев.





Айгерим Бухтаева.



